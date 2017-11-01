انتعاشة في تداولات البورصة خلال أكتوبر

مصطفى طلعت انتعشت تداولات البورصة المصرية بشكل ملحوظ، خلال تعاملات شهر أكتوبر المنقضي، لتسجل 31.9 مليار جنيه مقابل 21.4 مليار جنيه في شهر سبتمبر الماضي، وبنمو قدره 10.5 مليار جنيه. وذكر تقرير صادر عن البورصة، إرتفاع مؤشرات السوق بشكل جماعي، خلال الشهر المذكور، إذ صعد المؤشر الرئيسي "EGX30"



مصطفى طلعت

انتعشت تداولات البورصة المصرية بشكل ملحوظ، خلال تعاملات شهر أكتوبر المنقضي، لتسجل 31.9 مليار جنيه مقابل 21.4 مليار جنيه في شهر سبتمبر الماضي، وبنمو قدره 10.5 مليار جنيه.

وذكر تقرير صادر عن البورصة، إرتفاع مؤشرات السوق بشكل جماعي، خلال الشهر المذكور، إذ صعد المؤشر الرئيسي “EGX30” بنسبة 3.2%،/ إلى 14342 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بنسبة 1% مسجلاً 782 نقطة.

واستحوذ المصريون على 77.6% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الاجانب غير العرب على 13.8%، والعرب على 8.4%.