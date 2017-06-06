انتعاشة في تداولات البورصة بدعم الصفقات الكبيرة

دعمت الصفقات ذات الحجم الكبير التي تم تنفيذها على أسهم جلوبال تيليكوم وبرايم للاستثمارات المالية، وتداولات أسهم البنك التجاري الدولي والمجموعة المالية هيرميس وجلوبال تيليكوم تداولات البورصة اليوم لترتفع بنحو 70% مقارنة بجلسة أمس لتسجل 1.7 مليار جنيه.

وارتفعت تداولات اليوم بنحو 700 مليون جنيه مقارنة بتداولات الأحد، لتسجل 1.7 مليار جنيه من خلال التداول على أسهم 177 شركة، ارتفع من بينها 81 سهما بينما استقر 37 سهما وتراجع 59 سهم.

وتجاوزت قيمة تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، قيمة تداولات الأسبوع بأكمله، والتي سجلت في جلسة الأحد 508 مليون جنيه فقط، ارتفعت إلى مليار جنيه بتداولات أمس الاثنين.

وقال عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية “ثمار” لتداول الأوراق المالية إن الارتفاع الذي شهدته تداولات، الثلاثاء، دعمه بشكل أساسي الصفقات الكبيرة خاصة تلك التي تم تنفيذها على جلوبال تيليكوم، بجانب التعاملات الضخمة التي شهدتها أسهم التجاري الدولي والمجموعة المالية وجلوبال تيليكوم والتي تستحوذ على أكثر من ثلثي الوزن النسبي للمؤشر الثلاثيني.

وشهدت جلسة اليوم تنفيذ صفقتين من ذوات الحجم الكبير على أسهم شركتي جلوبال تيليكوم، وبرايم للاستثمارات المالية بقيمة إجمالية نحو 686 مليون جنيه، فيما سجلت التداولات الإجمالية على أسهم التجاري الدولي وهيرميس وجلوبال تيليكوم 333 مليون جنيه.

وبحسب ما نشرته البورصة المصرية اليوم، تم تنفيذ صفقتين من آلية الصفقات ذات الحجم الكبير الأولى؛ على 99.267 سهم من الأسهم المصدرة لشركة جلوبال تيليكوم بقيمة 645.2 مليون جنيه، والثانية على 8.29 مليون سهم من الأسهم المصدرة لشركة برايم للاستثمارات المالية بقيمة إجمالية 40.65 مليون جنيه.

واستحوذ سهم البنك التجاري الدولي على 198 مليون جنيه من إجمالي تداولات السوق اليوم، بعدما أغلق على ارتفاع 1.37% عند مستوى 84.9 جنيه، تلاه سهم هيرميس بإجمالي تداولات 144 مليون جنيه، بعدما أغلق على ارتفاع 0.31% عند مستوى 26.04 جنيه، ثم سهم جلوبال تيليكوم بإجمالي تداولات 121 مليون جنيه مغلقا على ارتفاع 0.60%، بقيمة 6.68 جنيه.

وحول استمرار الزيادة في معدلات التداول خلال الجلستين المقبلتين، قال عبدالفتاح إن هذا الأمر مرتبط بعمليات نقل الملكية الكبيرة التي تتم على الأسهم، والتي كانت الداعم الرئيسي لارتفاع تداولات اليوم، واستمرار التداولات المرتفعة على الأسهم القيادية.

