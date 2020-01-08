انتعاشة في الأسهم العقارية بالبورصة بقيادة إعمار مصر

قفز سهم إعمار 7.12% ليصل إلى مستوى 2.86 جنيه، وسهم الخليجية الكندية للإستثمار العياري 5.9% إلى 10.03 جنيه، تلاه سهم المتحدة للإسكان والتعمير 5.67% إلى 2.98 جنيه.

شهدت الأسهم العقارية المقيدة بالبورصة المصرية انتعاشة لافتة خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بقيادة سهمي إعمار مصر وسوديك.

وتصدر سهم شركة إعمار مصر للتنمية الأسهم العقارية الصاعدة بنمو 7.12% ليصل إلى 2.86 جنيه، ثم جاء سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري5.9% إلى 10.03 جنيه، تلاه سهم المتحدة للإسكان والتعمير 5.67% إلى 2.98 جنيه.

وجاء سهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار “سوديك” في المرتبة الرابعة مرتفعاً بنسبة 5.42 جنيه ليصل إلى 12.44 جنيه، ثم سهم بالم هيلز للتعمير 5.07% إلى 1.61 جنيه، تلاه سهم الصعيد للمقاولات بنسبة 4.87% ليصل إلى 0.56 جنيه.

وضمت القائمة كل من مينا للاستثمار السياحي والعقاري ومجموعة طلعت مصطفى وإليكو للاستثمار العقاري ومجموعة بورتو جروب ومجموعة عامر جروب والمجموعة المصرية العقارية ومدينة نصر للإسكان وأوراسكوم للتنمية ومصر الجديدة للإسكان.

واستحوذ القطاع العقاري على 17.61 % من تداولات البورصة خلال تعاملات اليوم بقيمة 138.15 مليون جنيه، عبر بيع وشراء 52.59 مليون ورقة مالية.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة اليوم على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب وقيم تداولات بلغت 784 مليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسى “egx30” بنسبة 2.5% إلى 13542 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.3% إلى 503 نقاط.

وقفز مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 1.74% إلى 1335 نقطة، و”egx50″ بنسبة 2.39% إلى 1862 نقطة، فى حين هبط المؤشر الجديد “EGX30 Capped” بنسبة 2.48% إلى 15644 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 784 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 9.7 مليون جنيه و81.2 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين و الأجانب والمؤسسات العربية و الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 68.6 مليون جنيه و 4.3 مليون جنيه و7.8 مليون جنيه و10.2 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 116 سهما من إجمالى 166، بينما هبط 13، وبقى 37 دون تغير.