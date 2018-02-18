انتعاشة في أسهم القطاع العقاري بالبورصة بعد خفض الفائدة

مصطفى طلعت انتعشت أسهم القطاع العقاري المدرجة بالبورصة المصرية، مع ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، وذلك في أول ردة فعل على قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض. يذكر أن البنك المركزى قرر الخميس الماضى تخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%، لتصل إلى 17.75 % و18.75

مصطفى طلعت



انتعشت أسهم القطاع العقاري المدرجة بالبورصة المصرية، مع ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، وذلك في أول ردة فعل على قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض.

يذكر أن البنك المركزى قرر الخميس الماضى تخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%، لتصل إلى 17.75 % و18.75 % على الترتيب، للمرة الأولى منذ تعويم العملة المحلية فى نوفمبر 2016.

وقلصت غالبية شركات التطوير والاستثمار العقاري اعتمادها على البنوك في تمويل استثماراتها، نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل، بعد رفع الفائدة أكثر من مرة خلال العامين السابقين، ما يجعل قرار التخفيض طوق نجاة لهذه الشركات بغرض البحث عن فرص استثمارية جيدة تحقق عوائد تتناسب مع التكاليف.

وانعكست تلك المعطيات على أسهم القطاع بالبورصة، إذ حققت ارتفعات جماعية في أول جلسة بعد التخفيض، وتصدر سهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية قائمة الأسهم النشطة بالقطاع بعد ارتفاعه 5.5%، ليستقر عند 2.15 جنيه، كما صعد سهم بالم هيلز للإسكان والتعمير 5.29% إلى 4.03 جنيهات، وامتد الارتفاع إلى سهم سوديك 5.06% إلى 19.24%، وكذلك إعمار مصر للتنمية بحوالي 4.23% إلى 3.97%.

وبالمثل، صعد سهم طلعت مصطفى 3.90% إلى 10.15 جنيه، والعبور للاستثمار العقاري 3.7% إلى 9.04 جنيه، والاستثمار العقاري “اليكو” 3.13% ليصل إلى 0.66 جنيه، والخليجية الكندية 2.51 % إلى 10.72 جنيه، ومدينة نصر للإسكان 2.23% إلى 11.07 جنيه، الشمس للإسكان والتعمير 1.66% إلى 7.36 جنيه، والوطنية للاسكان 1.47% إلى 32.7 جنيه، ومصر الجديدة للاسكان 1.43 % إلى 35.4 جنيه.

وأكد سامح غريب رئيس قسم التحليل الفني بشركة “الجذور” لتداول الأوراق المالية أن جميع أسهم القطاع سجلت نمواً جماعياً خلال جلسة تداولات اليوم، خاصة من قبل المستثمرين العرب الذين يفضلون الاستثمار في الأسهم العقارية لما تحمله من استقرار وأداء جيد على صعيد نتائج الأعمال.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم، على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات العربية والمصرية، وإرتفع المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.88 % عند مستوى 15097 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.80% ليصل إلى 859 نقطة، ومؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.59% عند مستوى 2044 نقطة.