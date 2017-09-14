انتعاشة فى مبيعات الحديد تحسبًا لمزيد من ارتفاع الأسعار

المرسى عزتشهدت سوق الحديد أمس انتعاشة فى المبيعات، تخوفا من أى زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة.وقال تجار لـ«المال»، أن السوق فى انتظار إعلان شركة حديد عز عن أسعارها تسليم المصنع، خاصة أنها الشركة الأكثر تأثيرا فى السوق.وعلمت «المال» أن عددا من المستوردين بدأ فى اتصلات

المرسى عزت

شهدت سوق الحديد أمس انتعاشة فى المبيعات، تخوفا من أى زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقال تجار لـ«المال»، أن السوق فى انتظار إعلان شركة حديد عز عن أسعارها تسليم المصنع، خاصة أنها الشركة الأكثر تأثيرا فى السوق.

وعلمت «المال» أن عددا من المستوردين بدأ فى اتصلات مكثفة مع شركات تركية لاستيراد حديد التسليح، خاصة مع اقتراب انتهاء فرض رسوم الإغراق فى أكتوبر المقبل.

وقال منتجون إن ارتفاع أسعار البيليت – المادة الخام التى تعتمد عليها الصناعة- السبب الرئيسى فى زيادات أسعار التكلفة، ومن ثم زيادات أسعار المنتج النهائى.

وأشار المنتجون إلى أن الشركات تتبع الأسعار العالمية للبيليت، ومن ثم تضع تكلفتها النهائية وفقا لتلك الزيادات أو الانخفاضات.

وقال إسلام الغنيمى، رئيس مجلس إدارة الغنيمى للاستثمار، إن السوق شهدت انتعاشة خلال اليومين الماضيين، فى ظل توقعات بارتفاعات أخرى فى أسعار الحديد، مع زيادة تكلفة الإنتاج.

وتبلغ أسعار البيليت الوارد من أوكرانيا 545 دولارا للطن، بمقارنة بـ535 دولارا الأسبوع الماضى، وهى المورد الأكبر للبيليت للسوق المصرية.

وأضاف الغنيمى أن السوق بدأت تشهد نشاطا منذ بدء إعلان بعض الشركات عن زيادات أسعارها تسليم المصنع.

وأعلنت شركات حديد «العشرى» و«المصريين» و«مجموعة السويس» و«مجموعة بشاى» عن أسعارها تسليم المصنع بزيادات تتراوح بين172 و300 جنيها للطن خلال اليومين الماضيين.

وقال تامر عفيفى، رئيس مجلس إدارة شركة النجم ستيل، إن زيادات أسعار تسليم المصنع لم تكن وفقا لأهواء الشركات المنتجة، بل هى نتيجة فعلية لزيادات أسعار خام البيليت، لافتا إلى أن الشركات المنتجة أعلنت عن أسعارها تباعا، وكلها قامت بزيادة أسعارها.

وأشار إلى أن التجار يضعون متوسطات أسعارهم بعد معرفة أسعار حديد عز، المنتج الأكبر فى السوق.

ولم تعلن شركة «حديد عز» -حتى مثول الجريدة للطبع- عن أسعار تسليم المصنع لشهر سبتمبر.

وأعلنت أمس شركة «مصر ستيل» أسعارها تسليم المصنع، ليصل الطن إلى 11600 مقارنة بـ11500 أغسطس الماضى.

وعلمت «المال» أن عددا من المستوردين للحديد بدأوا فى اتصلات مع الشركات التركية لاستيراد كميات من المنتج مع منتصف شهر أكتوبر المقبل، تزامنا مع انتهاء رسوم الإغراق المفروضة على الواردات التركية.

وأبلغ الأتراك المستوردين المصريين أن سعر الطن سيصل إلى 650 دولارا، أى ما يوازى 11525 جنيهًا للطن، تسليم المصنع فى تركيا.

وفرضت وزارة التجارة والصناعة رسوم إغراق مؤقتة على واردات حديد التسليح ولفائف وقضبان وعيدان المصدرة أو ذات منشأ تركى وصينى وأوكرانى من 7 يونيو الماضى حتى 7 أكتوبر المقبل، بنسب تتراوح بين 10 و%27.

وشهدت مصر قبل فرض رسوم الإغراق واردات كبيرة من دول أوكرانيا وتركيا والصين، وهو الذى أدى إلى فرض تلك الرسوم حينها.