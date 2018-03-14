انتعاشة عقارية بالبورصة وسط تفاؤل بخفض الفائدة

– %25 صعودًا بمؤشر القطاع 2017

– 48 مليار جنيه مبيعات أكبر 6 شركات مقيدة بنمو %45

– «برايم» يرجح ارتفاع أسعار البيع %15.. والنعيم يتوقع %25

– بالم هيلز: انخفاض تكاليف التمويل يرفع معدلات الربحية فى 2018



مصطفى طلعت

انتعشت أسهم القطاع العقارى بالبورصة، خلال عام 2017، انعكاساً لنتائج الاعمال القوية التى حققتها شركات القطاع المقيدة سواء على صعيد المبيعات أو الأرباح أو معدلات التسليم، بالتزامن مع اتباع سياسة رفع الأسعار.

وأكد محللون ماليون بعدد من بنوك الاستثمار المحلية أن الشركات العقارية سجلت أرباحاً قياسية فاقت توقعاتها فى 2017 نتيجة اتباع المطورين سياسة رفع الأسعار، بالتزامن مع إقبال المصريين بالخارج على شراء العقار باعتباره ملاذاً آمناً.

وتوقع المحللون استمرار ارتفاع معدلات الربحية فى 2018، بدعم قيام البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض الشهر الماضي، وتراجع التكاليف من على كاهل المطورين العقاريين، الأمر الذى يعزز فرص الدخول فى مشروعات استثمارية جديدة وتسريع معدلات التسليم.

وقرر البنك المركزي، منتصف فبراير الماضي، خفض أسعار الفائدة %1 لتسجل %17.75 على الإيداع و%18.75 على الإقراض، وذلك لأول مرة فى نحو 3 أعوام وذلك نتيجة التراجع الملحوظ فى معدلات التضخم.

ويندرج تحت القطاع العقارى بالبورصة 25 شركة، سجلت غالبيتها نشاطاً ملحوظاً على صعيد الحركة أو كميات وقيم التداول، فى الوقت الذى ارتفع فيه مؤشر القطاع 25.8 % من مستوى 1691 إلى 2127 نقطة خلال 2017، و%9 نمواً من بداية العام الحالى.

ووفقاً لإحصائية أجرتها «المال» حققت أكبر 6 شركات عقارية مدرجة بالبورصة وهى طلعت مصطفى القابضة، وإعمار مصر للتنمية، وبالم هيلز للتعمير، والسادس من اكتوبر «سوديك»، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، وبورتو جروب القابضة، مبيعات بحوالى 48 مليار جنيه، مقارنة بمبيعات قدرها 34.3 مليار، خلال 2016، وبنمو قدره %40.

وتصدرت القائمة شركة طلعت مصطفى القابضة بمبيعات بلغت 13 مليار جنيه، مقابل مبيعات 6.5 مليار فى 2016، بنمو %101.5، وهى أعلى مبيعات للمجموعة منذ 2008، فيما لم تفصح عن صافى الارباح المجمعة حتى الان.

وفى المرتبة الثانية جاءت شركة إعمار مصر بعد أن سجلت مبيعات بقيمة 10.8 مليار جنيه مقابل مبيعات بحوالى 8.4 مليار، بارتفاع %28.6 بينما سجلت أرباحاً بقيمة 2.3 مليار جنيه مقارنة بـ1.6 مليار أرباح فى 2016، بنمو قدره %37.

وحلت شركة بالم هيلز فى المركز الثالث، فسجلت مبيعات 10.5 مليار جنيه، مقابل 8.2 مليار، بنمو قدره %28، كما ارتفعت أرباحها %19 إلى 936.4 مليون جنيه مقابل 785.3 مليون، كما تستهدف مبيعات بقيمة 12 مليارا 2018.

واستقرت شركة «سوديك» فى المركز الرابع بمبيعات متعاقد عليها 5.7 مليار، مقابل 5.6 مليار فى 2016، بنمو %2، كما ارتفعت الأرباح %39 لتسجل 598 مليون جنيه مقابل 441.3 مليون، كما تخطط لاستثمار 4.3 مليار العام الحالى.

وجاءت شركة مدينة نصر للإسكان فى المرتبة الخامسة ووصلت مبيعات الحجوزات إلى 5.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.5 مليار فى 2016، وبزيادة %46، متجاوزة المستهدف عند 5 مليارات جنيه، وذلك نتيجة زيادة الأسعار والأمتار المبيعة.

وارتفعت أرباح «مدينة نصر» فى 2017 إلى 943.2 مليون جنيه خلال العام المنتهى فى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 738.7 مليون جنيه الفترة المقارنة من 2016 بنمو %28.

وأخيراً، احتلت شركة بورتو جروب المركز السادس بمبيعات 2.7 مليار جنيه مقابل مبيعات قدرها 2.1 مليار، بزيادة %28.6، كما ارتفعت الأرباح %109، لتسجل 245.5 مليون جنيه، مقارنة بأرباح قدرها 117.5 مليون جنيه.

وقال محمد مرعى محلل القطاع العقارى ببنك الاستثمار «برايم» أن أرباح الشركات العقارية جاءت أكبر من التوقعات فى حدود 3 إلى %5، كما ارتفعت المبيعات بين 20 و%30 عن توقعات بحوث البنك.

وتوقع «مرعى» ارتفاع أسعار البيع بمعدلات تصل إلى 10 و%15، فيما وضع سيناريوهان للمبيعات الأول الاستقرار عند نفس المستويات الحالية أو ارتفاعها بين 5 إلى %10، خلال العام الحالي، الأمر الذى يدفع الشركات إلى استمرار تحقيق مستويات تاريخية من نتائج الأعمال.

وأكد أن أسهم القطاع العقارى بالبورصة لها طبيعة خاصة، فتتميز بأنها ملاذ آمن للمستثمرين من تقلبات سعر الصرف، مشيراً إلى انه رغم الارتفاعات الكبيرة فى أسهم القطاع طوال الفترة الماضية إلا أن لديها مستهدفات أكبر خلال العام الحالى خاصة سهمى طلعت مصطفى ومدينة نصر للإسكان.

من ناحيته، وصف أمير بدران محلل القطاع العقارى ببنك الاستثمار «النعيم» أداء مبيعات الشركات العقارية خلال العام الماضى بـ«جيد جداً»، وذلك بسبب الطلب الكبير من المصريين بالخارج وهو ما كشفت عنه المؤشرات الصادرة عن الشركات.

ولفت «بدران» إلى أن المبيعات والأرباح جاءت متوافقة تماماً مع توقعاتنا أو أفضل بشكل نسبى خاصة على صعيد نتائج أعمال كل من طلعت مصطفى وبالم هيلز وسوديك.

وأشار إلى أن السوق لم تقيم أداء الاسهم العقارية بالشكل المناسب خلال 2017 وهناك حركة نمو كبيرة تنتظر الأسهم التى لم تصل إلى قيمها العادلة، خاصة مع إيقاف البنوك لشهادات الادخار ذات العائد المرتفع بالتوازى مع خفض أسعار الفائدة.

وتوقع استمرار الأداء القوى للقطاع العقارى بالبورصة بنفس المعدلات، مدعوم بالطلب الاستثماري، فيتجه البعض إلى شراء الوحدات أثناء فترة إنشاء المشروعات ثم إعادة بيعها مع اقتراب فترة التسليم لتحقيق مكاسب استثمارية.

ورجح «بدران» ارتفاع الأسعار ما بين 15 و%25 على مدار العام رغم استمرار رفع الدعم عن المحروقات المقرر له فى شهر يونيو المقبل، والذى سيؤثر بشكل كبير على تكاليف البناء والإنشاء.

وأوضح أن خفض معدلات الفائدة يدعم الخطط التوسعية للمطورين العقاريين مع الإقبال على القروض البنكية بأسعار منخفضة لتمويل التوسعات وزيادة معدلات تسليم الوحدات وانجاز المشروعات.

من جانبة، أكد طارق عبدالرحمن الرئيس التنفيذى لشركة «بالم هيلز» للتعمير، أن خفض أسعار الفائدة يعنى انخفاض تكاليف تمويل مشروعات المطورين العقاريين، الأمر الذى سيعزز من معدلات الربحية، خاصة مع نشاط حركة المصريين بالخارج على شراء العقار.

وأشار عبدالرحمن إلى أن بالم هيلز لجأت فى وقت سابق إلى القيام بعمليات سداد معجل لبعض القروض لتجنب ارتفاع أسعار الفائدة، موضحاً أن مبيعات الشركة ارتفعت بشكل ملحوظ نتيجة اتباع سياسة رفع الأسعار لمواجهة نمو التكاليف.

وكان الرئيس التنفيذى قد كشف فى وقت سابق أن بالم هيلز تخطط لإطلاق مشروعين جديدين، خلال العام الجارى، الأول واحة أكتوبر، على مساحة 300 فدان غرب القاهرة، والثانى عمرانى متكامل فى مدينة الإسكندرية على مساحة 135 فدانًا.

ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة %7 منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016 وحتى قبل الخفض الأخير، من أجل كبح التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومية والحد من الدولرة.