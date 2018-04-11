انتعاشة عقارية بالبورصة بعد صفقة مدينة نصر – سوديك

مدينة نصر يسجل أعلى مستوياته.. وسوديك الأعلى سعرا خلال 12 عامامحلل: البورصة تخترق قمة جديدة.. والقطاع العقاري ينتظر إعادة تقييممصطفى طلعت:انتعشت أسعار اسهم القطاع العقاري بشكل واضح خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، بعد صفقة الاستحواذ أو الاندماج المحتملة بين شركتي مدينة نصر للإسكان والتعمير و

مدينة نصر يسجل أعلى مستوياته.. وسوديك الأعلى سعرا خلال 12 عاما

محلل: البورصة تخترق قمة جديدة.. والقطاع العقاري ينتظر إعادة تقييم

مصطفى طلعت:

انتعشت أسعار اسهم القطاع العقاري بشكل واضح خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، بعد صفقة الاستحواذ أو الاندماج المحتملة بين شركتي مدينة نصر للإسكان والتعمير وشركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار “سوديك”.

يذكر أن شركة مدينة نصر قد اعلنت أمس انها تدرس فرص التعاون المحتمل مع سوديك وذلك عبر الإندماج أو الاستحواذ على الأخيرة، فيما اعلنت سوديك صباح اليوم ترحيبها بالعرض.

وتصدر سهم مدينة نصر أسهم السوق الأكثر صعوداً اليوم بعد ارتفاعه بنسبة 13.69% ليسجل 14.6 جنيه، كما ارتفع سهم “سوديك” بنسبة 10.45 ليصل إلى 28.85 نقطة.

وقال سامح غريب رئيس قسم التحليل الفني بشركة “الجذور” لتداول الاوراق المالية ان خبر العرض المقدم من مدينة نصر انعكس بشكل لحظي على اداء القطاع العقاري، موضحاً ان الصفقة المحتملة سيترتب عليها إعادة تقييم للقطاع ككل.

وأشار “غريب” ان سهم مدينة نصر للإسكان سجل اعلى مستوى له منذ التدشين اليوم، بينما حقق سهم سوديك اعلى مستوياته منذ 2006، اي منذ 12 عاماً، موضحا ان المؤشر حقق مستوى تاريخي جديد باختراقة مستوى 18000 نقطة.

وكشفت شاشات تداول البورصة، صعود غالبية الأسهم العقارية إذ ارتفع سهم اعمار مصر للتنمية 2.8% ليصل 5.07 جنيه، فيما ارتفع بالم هيلز للتعمير 4.16% إلى 5.58 جنيه، كما صعد سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 2.55 % ليسجل 13.52 جنيه.

وبالمثل، صعد سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير بنسبة 5.97% ليسجل 38.85 جنيه، والشمس للاسكان والتعمير 2.5% ليصل إلى 7.19 جنيه، وامتد الارتفاع إلى سهم التعمير والاستشارات الهندسية 4.57% ليسجل 25.5 جنيه.

وصعدت مؤشرات البورصة بشكل قوي خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم إذ ارتفع المؤشر الرئيسي 2.7% مسجلاً مستوى 18080 نقطة، كما صعد مؤشر “egx50” متساوي الاوزان بنسبة 1.5%.