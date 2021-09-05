انتعاشة طفيفة فى الأقصر وأسوان بعد عودة الرحلات الإسبانية

قال إيهاب عبد العال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، ورئيس شركة بلومون للسياحة، إن هناك انتعاشة طفيفة فى إشغالات الفنادق العائمة العاملة ما بين الأقصر وأسوان خلال الفترة الحالية، وذلك بعد عودة رحلات الطيران الشارتر من السوق الإسبانية.

وأضاف عبد العال لـ«المال»، أن عودة الإسبان لمدينتى الأقصر وأسوان فى أوائل أغسطس المنصرم، ساهم فى تحريك المياه الراكدة لنحو 10 فنادق عائمة يتم تشغيلها حاليا.

وأوضح أن خط سير الرحلة هو (مدريد ـ الأقصر ـ أسوان ـ القاهرة ـ مدريد)، لافتا إلى أن مطار الأقصر يستقبل حاليا رحلتين أسبوعيا أيام السبت والإثنين من إسبانيا بأسعار مخفضة، قائلا “وهو أمر مقبول كبداية نظرا للأوضاع الحالية التى يمر بها القطاع بسبب تداعيات أزمة كورونا”، لافتا إلى أن جنسيات السائحين الوافدين على متن تلك الرحلات من إسبانيا وجنسيات أخرى مثل البرتغال ودول أمريكا اللاتينية.

وأشار إلى أن الأقصر وأسوان يستقبلان حاليا من 700 إلى 800 سائح أسبوعيا من خلال رحلات مدريد، كما يتوافد سائحين بأعداد طفيفة من دول إيطاليا ورومانيا، مؤكدا أن العاملين بالقطاع فى انتظار عودة السوقين الألمانية والإنجليزية.

وكان مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بالأقصر، استقبل أولى رحلات الطيران العارض القادمة من إسبانيا إلى الأقصر، بعد استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر منذ أول يوليو 2020، وكان على متن تلك الرحلة نحو 114 سائحا.

يذكر أن إيمان محمود، رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية، أفادت بأنه من المقرر تسيير رحلتين طيران عارض أسبوعيًا من إسبانيا إلى الأقصر حتى شهر أكتوبر من العام الجارى.