– الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية أثرت بالسلب على الحجوزات

– الألمان والإنجليز والهولنديون و الإيطاليون والبولنديون الأكثر إقبالاً

تشهد الفنادق والمنتجعات السياحية المصرية فى بعض المقاصد، انتعاشة طفيفة فى إشغالاتها مع حلول موسم أعياد الربيع وشم النسيم.

وأكد مسئولو القطاع السياحي، أنه بالرغم من حدوث نمو فى حجوزات السائحين الوافدين حالياً إلى المقاصد السياحية المصرية فإنها أقل بكثير من أعداد السياح الوافدين خلال نفس الفترة من العام الماضي، مرجعين ذلك إلى الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية -الأوكرانية.

وأشار ممثلو القطاع إلى أن الألمان والإنجليز والبولنديين ودول البلطيق من أكثر الجنسيات إقبالًا، بينما الحركة الوافدة من السياحة الداخلية «ضعيفة» بسبب الموسم الدراسي.

عاقل: التوافد السياحى لشرم الشيخ «ضعيف» وفنادق الغردقة أفضل

علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية

فى هذا السياق، قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنه مع حلول موسم أعياد الربيع وشم النسيم تشهد فنادق الغردقة حاليا توافدا سياحيا أفضل من فنادق شرم الشيخ.

وأضاف لـ«المال» أن الإقبال السياحى على فنادق شرم الشيخ حالياً «ضعيف»، مشيرا إلى أن السياحة الخارجية خلال الفترة الحالية تستحوذ على النسبة الأكبر من أعداد السائحين الوافدين للمقاصد السياحية المصرية على عكس السياحة الداخلية والمنخفض أعدادها بسبب وجود الموسم الدراسي.

ولفت إلى أن أبرز الجنسيات الموجودة فى البحر الأحمر وجنوب سيناء من الألمان، الإنجليز، البلجيك، الهولنديين، الفرنسيين، الإيطاليين، البولنديين، التشكييين بالإضافة إلى سائحين من دول البلطيق وكازاخستان، منوها بأنه لا يوجد حركة سياحية من أوكرانيا، فضلا عن أن التوافد الروسى حاليا «ضعيف» نتيجة الحرب الدائرة بين البلدين.

شلبي: مرسى علم تسجل 70 – %80 خلال الموسم

من جانبه، قال طارق شلبي، رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، إن متوسط إشغالات الفنادق فى مرسى علم حاليا تصل إلى %40 متوقعا أن ترتفع هذه النسبة لتتراوح من 70 إلى %80 خلال أعياد الربيع.

طارق-شلبي-جميعة-مرسي-علم- صفحة الاستثمار

وأشار إلى أنه من المتوقع زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من دول ألمانيا، التشيك وبولندا خلال فترة أعياد الربيع وشم النسيم، مضيفاً أن أسعار الإقامة فى الفنادق تنافسية مع العلم بأن هناك ارتباكا على مستوى العالم وخاصة فى حركة السفر بغرض السياحة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

عبد اللطيف: زيادة متوقعة فى الأعداد بدءا من يونيو المقبل

فى سياق متصل، قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتى مستثمرى مرسى علم وجنوب سيناء، إن هناك حركة سياحية ملحوظة خلال شهر أبريل الجارى لقضاء إجازات أعياد الربيع من الدول الأوروبية فى مصر.

وأضاف أن أعياد الربيع بدأت من يوم الإثنين الموافق 18 أبريل وتستمر لمدة أسبوعين تقريبا، مشيراً إلى أنه بالرغم من حدوث نمو فى حجوزات السائحين الوافدين حاليا لمدن شرم الشيخ والغردقة فإنها أقل بكثير من أعداد السياح الوافدين خلال الفترة من عام 2021 مرجعا ذلك إلى الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.

وتوقع زيادة عدد السائحين لمصر بداية من شهر يونيو المقبل من عدة دول أوروبية خاصة البعيدة عن نطاق الحرب بين الروس والأوكرانيين، مثل إيطاليا والتى تعد من الدول الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر وخاصة لمدن شرم الشيخ والبحر الأحمر.

عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتى مستثمرى مرسى علم وجنوب سيناء

ولفت إلى أنه سيتبع هذا النمو زيادة فى حركة السياحة الوافدة من بريطانيا، وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن حركة السياحة الداخلية سوف تزداد بعد انتهاء العام الدراسى وعودة المصريين من الخارج لقضاء أجازاتهم فى مصر.

وطالب بوضع برامج سياحية تنشيطية لدعم السياحة الداخلية خاصة فى الفنادق ورحلات الطيران، مقترحا قيام وزارة السياحة بإطلاق حملة لتنشيط السياحة الداخلية بالتنسيق مع اتحاد الغرف السياحية وجمعيات المستثمرين ومصر للطيران وهيئة تنشيط السياحة.

وأكد أن انحسار موجة كورونا تدريجيا خلال الفترة المقبلة سيترتب عليه أيضا زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خاصة فى ظل تراجع الجنيه مقابل الدولار مما يعطى سعرا أرخص للرحلات إلى مصر وهذا سيكون عنصر جذب آخر.