انتعاشة بالقطاع بعد تفعيل سجل الضمانات المنقولة

أحمد الدسوقىتوقع مصرفيون على علاقة وثيقة بالتجزئة المصرفية، حدوث انتعاشة فى قروض التجزئة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تفعيل السجل الإلكترونى للضمانات المنقولة الذى تديره الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى “I-score” تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.وقال المصرفيون إن عملا

أحمد الدسوقى

توقع مصرفيون على علاقة وثيقة بالتجزئة المصرفية، حدوث انتعاشة فى قروض التجزئة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تفعيل السجل الإلكترونى للضمانات المنقولة الذى تديره الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى “I-score” تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال المصرفيون إن عملاء التجزئة سيكون لديهم قدرة كبيرة على الحصول على أى منتج من منتجات القطاع بعد تفعيل هذا السجل الإلكترونى، خاصة بعد أن أصبح العميل قادر على الحصول على قرض بضمان أصل منقول بدلا من مفردات مرتبه.

وأضاف أن سجل الضمانات المنقولة يهدف إلى تسهيل الحصول على قروض لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن تأثيره الإيجابى سيمتدد إلى عملاء التجزئة المصرفية، خاصة فى التمويل العقارى من فئة محدودى الدخل والذين يمتلكون أصولا بدلاً من راتب شهرى مثبت.

وأطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، مطلع الشهر الماضى، السجل الإلكترونى للضمانات المنقولة والموقع المصاحب له، والذى يساهم فى التغلب على عقبات منح التمويل والائتمان باستخدام الأصول المنقولة مثل الآلات والبضائع والمعادن وغيرها من المنقولات التى يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل وحفظ حقوق جهات التمويل من تاريخ الإشهار بالسجل، وهو الأمر الذى يقلل من مخاطر التمويل لتلك الجهات.

وقال محمد عمران، رئيس الهيئة، فى تصريحات سابقة، إن إطلاق السجل سيخفض نسبياً من تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة فى نفوس مانحى التمويل بما يضمنه لهم من تحصيل حقوقهم، كما يشجع جهات التمويل على توفير التمويل اللازم، خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى قد تواجه صعوبة الحصول على التمويل لإحجام مؤسسات منح الائتمان عن إتاحة التمويل للعديد منها لعدم توافر الأصول العقارية التى تشكل ضمانة قانونية مهمة لها.

فى البداية، أكد عمرو طنطاوى، العضو المنتدب لبنك مصر- إيران للتنمية، أن سجل الضمانات المنقولة سينعش بكل تأكيد قروض التجزئة المصرفية، إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مشيرا إلى أن عملاء هذه القطاعات كانوا بحاجة ماسة لهذا السجل الذى وصفه بالمهم.

وقال أحمد عبد المجيد، مدير بإدارة الائتمان ببنك الاستثمار العربى، إن حجم قروض التجزئة المصرفية سينتعش خلال الفترة المقبلة، خاصة فى قروض التمويل العقارى، مشيرا إلى أن العميل أصبح قادرا على الحصول على تمويل بضمان أصل منقول لديه بدلا من مفردات المرتب.

وأكد أن أغلب عملاء محدودى الدخل خاصة من ليس لديهم وظيفة بها دخل ثابث أصبحوا قادرين على الحصول على القرض بموجب الأصل، متوقعا حدوث انتعاشة كبيرة فى القطاع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عبد المجيد أن التجزئة المصرفية يواجهها عقبات كبيرة فى السنوات الأخيرة أبرزها إلزام البنك المركزى البنوك بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية الـ%35 من إجمالى الدخل، مؤكدا أن المستفيد الأكبر من سجل الضمانات المنقولة داخل التجزئة المصرفية هم عملاء التمويل العقارى.

وقرر المركزى فى يناير 2016، إلزام البنوك ألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية، التى تتضمن بطاقات الائتمان، والقروض الشخصية، وقروض بغرض شراء سيارات، للاستخدام الشخصى للعميل، والقروض العقارية للإسكان الشخصى خارج إطار قانون رقم 148 لعام 2001، للتمويل العقارى ولائحته التنفيذية، نسبة %35 من مجموع صافى دخله الشهرى، بعد استقطاع

المستحق من الضرائب، والتأمينات الاجتماعية، وزيادة هذه النسبة لتصل إلى %40، حال منح قروض عقارية للإسكان الشخصى، وفقاً للقانون رقم 148 لعام 2001.

وقال نائب مدير عام إدارة التمويل العقارى بأحد البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، إن سجل الضمانات المنقولة سيحدث تأثيرا إيجابى على قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة، خاصة فى قروض التمويل العقارى، مشيرا إلى أنه سيسمح لمن لا دخل له ولكن يمتلك أصلا بالحصول على قرض.

وأشار إلى أن عددا كبيرا من محدودى الدخل يقدمون أوراقهم للحصول على قرض تمويل عقارى ولكن يتم رفضهم بسبب عدم وجود دخل شهرى لهم محدد، لافتا إلى أن سجل الضمانات المنقولة سيسمح بشكل كبير خلال الفترة المقبلة على ضم عملاء جدد لقطاع التجزئة المصرفية، خاصة من فئة محدودى الدخل.

وقال إن المبادرة التى أطلقها البنك المركزى لقطاع التمويل العقارى جذبت عملاء من فئة محدودى الدخل للبنوك من أصحاب الدخول الثابتة والمحددة وفقا لمفردات مرتب من جهة العمل، أما السجل فسيسمح بضم فئة جديدة بحاجة الى تمويل بنكى ولكن لديهم أصل منقول ولا تمتلك دخلا ثابتا.

وأطلق «المركزى» مبادرة تمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل، فى فبراير 2014، ورصد لها 10 مليارات جنيه، ارتفعت إلى 20 مليارًا، وتنص على منح التمويلات بفائدة 7 و%8 لمحدودى ومتوسطى الدخل على التوالى، بينما سمح فى فبراير الماضى بتمويل الدخل أقل من 1400جنيه، بفائدة متناقصة %5 سنويا.

وأتاح «المركزى» شريحة جديدة تحت اسم “متوسط الدخل المميَّز”، بعائد سنوى متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى، يبلغ %10.5، بشرط ألا يزيد الحد الأقصى الشهرى للدخل عن 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفاً للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل 950 ألف جنيه، وسمح للشركات بالمشاركة فى مارس.

كما قرر مؤخراً، زيادة المبلغ المخصص لمبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، لتصل إلى 20 مليار جنيه، بدلاً من 10 مليارات، واستثناء المصابين، وأسر الشهداء من أفراد الجيش، والشرطة، وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، من المتقدمين لحجز وحدات سكنية، بمشروعات الإسكان الاجتماعى، من تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل.

وأكد عمرو عبد العال، رئيس فروع التجزئة المصرفية فى البنك العربى الافريقى سابقا، أن عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر هم الأكثر استفادة من سجل الضمانات المنقولة، مشيرا إلى أن عملاء التجزئة المصرفية سيستفيدون ولكن ليس بالشكل الكبير.

وقال رئيس فروع التجزئة المصرفية فى البنك العربى الإفريقى سابقاً، إن سجل الضمانات المنقولة يهدف بالأساس إلى تقديم مزيد من الدعم لعملاء المشروعات الصغيرة والذين ليس لهم القدرة على تقديم ما يثبت دخلهم الشهرى للبنك للحصول على قرض، أما أغلب عملاء التجزئة فلديهم ما يثبت دخلهم ولا يحتاجون للضمانات المنقولة، مضيفا: «ولكن قد يستفيد عملاء التجزئة بشكل أو بآخر خاصة فئة محدودى الدخل».

يعد سجل الضمانات المنقولة سجل إلكترونى مركزى لإشهار حقوق الضمان على المنقولات، وصدر قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 ليسمح باستخدام المنقولات كضمان للحصول على التمويل طبقا للمنهجية المستخدمة فى هذا الشأن.

ويتم إشهار الحقوق فى سجل الضمانات المنقولة، كما يتم قيد أى تعديل أو شطب مع إتاحتها للكافة، بما يؤدى الى تخفيض مخاطر التمويل والإقراض وزيادة الثقة لدى المؤسسات المالية، من بنوك وشركات تأجير تمويلى، والجهات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر.

وتدير «آى سكور»، أول سجل إلكترونى لإشهار حقوق الضمان للدائنين بالسوق المصرية، وتعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى “I-Score”،فى تصريحات صحفية سابقة، إن إجمالى تسجيلات الضمانات المنقولة لدى الشركة وصلت إلى 1.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن عدد الجهات التمويلية التى سجلت لدى الهيئة، وصلت إلى 29 جهة، تشمل بنوك وشركات تأجير تمويلى وتمويل متناهى صغر.