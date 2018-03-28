انتظام رحلات مصر للطيران رغم العواصف الترابية

دعاء محمود صرح مصدر مسئول بمصر للطيران بأن جميع رحلات الشركة شهدت، اليوم، انتظاما في حركة السفر والوصول من مطار القاهرة والمطارات المصرية في ضوء حالة الطقس والعواصف الترابية التي سادت البلاد اليوم ما عدا تأخير في بعض الرحلات المسائية…

دعاء محمود

صرح مصدر مسئول بمصر للطيران بأن جميع رحلات الشركة شهدت، اليوم، انتظاما في حركة السفر والوصول من مطار القاهرة والمطارات المصرية في ضوء حالة الطقس والعواصف الترابية التي سادت البلاد اليوم ما عدا تأخير في بعض الرحلات المسائية مثل الأقصر وأسوان ورحلة أسيوط نظرا لسوء الأحوال الجوية بهذه المطارات.

كما تم تحويل مسار رحلات مصر للطيران القادمة من لندن وامستردام وبرشلونة والكويت إلى مطار شرم الشيخ الدولي بدلا من مطار القاهرة؛ بسبب تعذر الرؤية على أن تستكمل الوصول لوجهتها المقررة فور تحسن الأحوال الجوية والسماح لها بالهبوط بمطار القاهرة.

وكانت مصر للطيران قد أعلنت عن تسيير أكثر من 100 رحلة دولية ودخلية، اليوم الأربعاء، من مطار القاهرة والمطارات المصرية.