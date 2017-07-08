انتظام حركة مسير القطارات بعد توقفها على خط القاهرة السد العالي

أعلنت هيئة السكة الحديد انتظام حركة مسير القطارات بعد توقفها بمحطة ناصر على خط القاهرة السد العالى نتيجة سقوط عجلة البوجى الامامى لجرار والعربة الأولى خلف الجرار من قطار رقم ٨٣٣ ركاب القادم من السد العالي ومتجه الى القاهرة، وذلك أثناء تدوير القطار من حوش التخزين بمحطة ناصر مابين الواسطى وبنى سويف.

وأوضحت الهيئة فى بيانها أنه فور سقوط عجلة البوجى الامامى للجرار والعربة الاولى تم الدفع بأوناش ومعدات الرفع ومهندسى الهيئة المتخصصين وذلك لعدم تعطيل حركة مسير القطارات.

وتعتزر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة بعض التاخيرات لبعض القطارات على خط القاهرة السد العالى فى المسافة ما بين محطة الواسطى وبنى سويف.