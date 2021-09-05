الإسكندرية

انتظام حركة الملاحة وتداول 117 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية

تعاملت ميناء الإسكندرية خلال الـ48 ساعة الأخيرة مع 54 سفينة
السيد فؤاد 7:15 م, الأحد, 5 سبتمبر 21 7:15 م, الأحد, 5 سبتمبر 21

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انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة الماضية، وبلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر ووارد بميناء الإسكندرية والدخيلة 117105 أطنان، كما بلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 2869 حاوية مكافئة.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية  بلغ إجمالي عدد سفن الوصول و المغادرة إلى 54 سفينة أما بالنسبة لعدد السفن التى تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ لميناء الإسكندرية والدخيلة بلغت 30 سفينة ما بين سفن حاويات، وبترول، وبضائع عامة.

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ومن المتوقع استمرار النشاط في كل من الحركة الملاحية وحركة التداول بشكل ملحوظ خلال الساعات المقبلة.

وشدد الربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة على ضرورة إتخاذ إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، والتنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

ويحتل ميناء الإسكندرية البحري موقع الريادة في موانئ جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بحجم الحركة التجارية، ويتم تداول حوالي 60% من تجارة مصر الخارجية، تقع الإسكندرية على الطرف الغربي للنيل بين البحر الأبيض المتوسط وبحيرة مريوط.

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وتعد الإسكندرية هي ثاني أهم مدينة في جمهورية مصر العربية ومينائها هو  الرئيسي، ولديها أكثر من ثلاثة أرباع التجارة الخارجية للبلاد، ويوجد في الإسكندرية ميناءان (الميناء الشرقي) بين شبه الجزيرة، ولا يستخدم الميناء الشرقي الضحل في الملاحة، والإسكندرية أهم محافظات مصر، وأهم شواطىء الجمهورية بها، وهى تعد أهم وأقدم مصيف اعتاد عليه المواطن.

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بقلم السيد فؤاد

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