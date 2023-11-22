انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع بميناء الإسكندرية خلال الـ24 ساعة الماضية

انتظمت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج عدد 11 سفينة فى 24 ساعة إلى أرصفة ميناءى الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 32 سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما تم تداول 1030 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة، كما أنه فيما يتعلق بحركة تداول البضائع بميناءى الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 71 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

وقد وجه السيد اللواء بحرى نهاد شاهين – رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.