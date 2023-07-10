انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية

انتظمت حركة التداول و الملاحه بالهيئه العامه لميناء الاسكندريه خلال الـ 48 ساعة الماضية ، وذلك بالرغم من ارتفاع حركة الأمواج منذ أمس وحتى اليوم.

وحسب بيانات هيئة الميناء فقد تم دخول وخروج عدد 59 سفينه خلال 48 ساعة الى ارصفه مينائي الأسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 41 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما شهدت حركة تداول الحاويات نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة إذ تم تداول 2660 حاوية مكافئة.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله فقد تم تداول 193 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

وقد وجه السيد اللواء بحري نهاد شاهين علي – رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

وفي سياق متصل أعلنت هيئة ميناء دمياط برئاسة اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة ريتشارد مبارك الرئيس التنفيذي لشركة بيروفيرتاس مصر إحدى شركات تقييم التطابق ومنح شهادات التوافق مع أنظمة الجودة المختلفة، حيث قام بتسليم شهادات اجتياز المراجعة لنظم الجودة، والبيئة والسلامة والصحة المهنية المطبقة بميناء دمياط، والخاصة بإدارة التشغيل بالموانئ .

يأتى ذلك تأكيدا على حرص الهيئة على متابعة استمرار التطابق مع مواصفات ( ISO 9001:2015 و ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018 ) ..

ومن جانبه رحب اللواء بحري أحمد حواش ريتشارد مبارك الرئيس التنفيذي هبة عبد المنعم مسئول تطوير الأعمال بالشركة وأشاد بالتعاون المثمر بين الجانبين.

وأضاف أن نجاح الهيئة في اجتياز المراجعة لنظم الجودة المختلفة يأتي نتيجة الحرص على الاهتمام بالعنصر البشرى وتدريبه وتنمية قدراته ومهاراته وصولا لدرجة عالية من الاحترافية بهدف تحقيق رضاء العملاء، وهو ما ظهر أثناء اختبارات استمرت على مدار عدة أيام قامت بها الشركة لقياس اسلوب وطرق التعامل مع المواقف المختلفة على مستوى جميع الأنشطة الخاصة بالميناء وبالتنسيق مع المجتمع المينائي .