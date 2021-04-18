انتظام حركة الملاحة والبضائع بميناء الإسكندرية خلال الـ24 ساعة الماضية

انتظمت حركة الملاحة والبضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر و وارد بميناءي الإسكندرية والدخيلة 149 ألف طن، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 1437 حاوية مكافئة.

وفي هذا الصدد، أشار الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء، إلى أنه بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 26 سفينة، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بميناءي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 42 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة؛ وقد تم دخول وخروج عدد 8218 شاحنة عبر بوابات ميناءي الإسكندرية والدخيلة.

وأضاف في بيان لهيئة الميناء أنه أصدر تعليمات بضرورة اتخاذ كل إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا، وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

يذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ جمهورية مصر العربية من حيث حجم التجارة ومن خلاله يتم تداول نحو 60٪ من التجارة الخارجية.

ويسمى «الميناء الغربي» لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

يقسم الميناء جغرافيا إلى 9 مناطق، ست مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي وثلاث مناطق في ميناء الدخيلة وكما يستخدم الميناء في الشحن التجاري فهو أيضًا يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب.