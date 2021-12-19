الإسكندرية

انتظام حركة الملاحة بميناء الإسكندرية رغم سوء الأحوال الجوية

بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 214 ألف طن تقريبا
السيد فؤاد 2:56 م, الأحد, 19 ديسمبر 21 2:56 م, الأحد, 19 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطا ملحوظا خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية رغم سوء الأاحوال الجوية؛ وبلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 214 ألف طن تقريبا كما بلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد والتي بلغت 1704 حاويات مكافئة.

وبلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 38 سفينة خلال الـ 48 ساعة الماضية، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 30 سفينة بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

اقرأ أيضا  جمارك الدخيلة تبحث غدا معوقات نظام التسجيل المسبق مع مجتمع الأعمال

وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس الإدارة على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

يُذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ مصر من حيث حجم التجارة، ومن خلاله يتم تداول نحو 60% من التجارة الخارجية.

اقرأ أيضا  للطلاب والمعلمين .. محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة يومي الأحد والإثنين

ويسمى «الميناء الغربي»؛ لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

يقسم الميناء جغرافيًّا إلى 9 مناطق، ست مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي، وثلاث مناطق في ميناء الدخيلة، كما يستخدم الميناء في الشحن التجاري فهو أيضًا يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب. 

اقرأ أيضا  تعرف على موقف العاملين في مصنع شركة ايسترن كومباني بمحرم بك بعد قرار الغلق المؤقت (صور)
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم السيد فؤاد

ملف الكاتب السيد فؤاد

اقرأ أيضاً

«ميناء الإسكندرية» تطرح 38 ألف متر مربع فى المنطقة الخامسة بحق انتفاع 7 سنوات

السيد فؤاد 10:14 ص, الأحد, 19 ديسمبر 21

تعرف على موقف العاملين في مصنع شركة ايسترن كومباني بمحرم بك بعد قرار الغلق المؤقت (صور)

السيد فؤاد 12:58 ص, الأحد, 19 ديسمبر 21

انهيار عقار في الإسكندرية نتيجة العاصفة والمحافظ يواجه الطقس بإجازة يومي الأحد والإثنين

مها يونس 10:45 م, السبت, 18 ديسمبر 21

جمارك الدخيلة تبحث غدا معوقات نظام التسجيل المسبق مع مجتمع الأعمال

السيد فؤاد 10:11 م, السبت, 18 ديسمبر 21

للطلاب والمعلمين .. محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة يومي الأحد والإثنين

مها يونس 8:54 م, السبت, 18 ديسمبر 21

«المعمورة للتعمير» تتفق مع «تاون جاز» على توصيل الغاز الطبيعي لمنطقة المعمورة الشاطئ

السيد فؤاد 6:57 م, السبت, 18 ديسمبر 21