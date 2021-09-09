الإسكندرية

انتظام حركة الملاحة بميناء الإسكندرية وتداول 227 ألف طن خلال 48 ساعة

لغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 39  سفينة خلال  الثمانية والأربعون ساعة الماضية بميناء الإسكندرية
السيد فؤاد 2:06 م, الخميس, 9 سبتمبر 21 2:06 م, الخميس, 9 سبتمبر 21

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إنتظمت الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية ؛ إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 227  ألف طن وبلغت  أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد 1648  حاوية مكافئة.

وفي ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 39  سفينة خلال  الثمانية والأربعون ساعة الماضية ، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 34  سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

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وقد شدد السيد الربان / طارق شاهين رئيس مجلس الإدارة على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

يذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ جمهورية مصر العربية من حيث حجم التجارة ومن خلاله يتم تداول نحو 60٪ من التجارة الخارجية.

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ويسمى «الميناء الغربي» لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

يقسم الميناء جغرافيا إلى 9 مناطق، ست مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي وثلاث مناطق في ميناء الدخيلة وكما يستخدم الميناء في الشحن التجاري فهو أيضًا يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب.

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بقلم السيد فؤاد

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