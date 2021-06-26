الإسكندرية

انتظام حركة الملاحة بميناء الإسكندرية خلال الـ48 ساعة الأخيرة

بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائى الإسكندرية و الدخيلة 225210 طن
السيد فؤاد 2:41 م, السبت, 26 يونيو 21 2:41 م, السبت, 26 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

انتظمت حركة الملاحة و تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية و الدخيلة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وحسب الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء ، فقد بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائى الإسكندرية و الدخيلة 225210 طن .

كما بلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد 1810 حاويات مكافئة، و فى السياق نفسه فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول و المغادرة 51سفينة بينما بلغ عدد السفن التى تباشر عمليات الشحن و التفريغ حاليا بميناءى الإسكندرية و الدخيلة 29 سفينة.

اقرأ أيضا  محافظ البحيرة يتفقد المنطقة الصناعية النسيجية بكفر الدوار

و شدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية و الوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، و كذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية و نظافة المسطح المائي و الأرضى.

يذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ الجمهورية من حيث حجم التجارة ومن خلاله يتم تداول نحو 60٪ من التجارة الخارجية.

اقرأ أيضا  العلمين الجديدة تستعد لتنظيم أول مهرجان للهجن

ويسمى «الميناء الغربي» لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

ويقسم الميناء جغرافيا إلى 9 مناطق، ست مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي وثلاث مناطق في ميناء الدخيلة، كما يستخدم الميناء في الشحن التجاري فهو أيضًا يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب. 

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم السيد فؤاد

ملف الكاتب السيد فؤاد

اقرأ أيضاً

بدء فاعليات برنامج دبلوم التحكيم البحري الإلكتروني بمعهد تدريب الموانئ بالإسكندرية

السيد فؤاد 2:25 م, السبت, 26 يونيو 21

تعرف على متوسط سعر نولون للبضائع الواردة للموانئ المصرية خلال الثلاثة أشهر المقبلة

السيد فؤاد 11:32 م, الجمعة, 25 يونيو 21

معهد تدريب الموانئ بالإسكندرية ينفذ 3 برامج في الأنشطة البحرية

السيد فؤاد 3:43 م, الجمعة, 25 يونيو 21

محافظ البحيرة: تنفيذ 4421 مشروعا بتكلفة استثمارية 78.7 مليار جنيه خلال 7 أعوام

السيد فؤاد 2:53 م, الجمعة, 25 يونيو 21

محافظ الإسكندرية: محاكم الإسكندرية شهدت تطورا كبيرا

مها يونس 6:47 م, الخميس, 24 يونيو 21

أعضاء في الغرفة التجارية بالإسكندرية يطالبون بزيادة تصدير المنتج المصري لأفريقيا

معتز محمود 6:39 م, الخميس, 24 يونيو 21