انتظام حركة الملاحة بميناء الإسكندرية خلال الـ48 ساعة الأخيرة

انتظمت حركة الملاحة و تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية و الدخيلة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وحسب الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء ، فقد بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائى الإسكندرية و الدخيلة 225210 طن .

كما بلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد 1810 حاويات مكافئة، و فى السياق نفسه فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول و المغادرة 51سفينة بينما بلغ عدد السفن التى تباشر عمليات الشحن و التفريغ حاليا بميناءى الإسكندرية و الدخيلة 29 سفينة.

و شدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية و الوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، و كذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية و نظافة المسطح المائي و الأرضى.

يذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ الجمهورية من حيث حجم التجارة ومن خلاله يتم تداول نحو 60٪ من التجارة الخارجية.

ويسمى «الميناء الغربي» لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

ويقسم الميناء جغرافيا إلى 9 مناطق، ست مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي وثلاث مناطق في ميناء الدخيلة، كما يستخدم الميناء في الشحن التجاري فهو أيضًا يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب.