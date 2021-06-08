الإسكندرية

انتظام حركة الملاحة بميناء الإسكندرية خلال الـ 48 ساعة الأخيرة

بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر و وارد بميناءي الإسكندرية والدخيلة 250ألف طن خلال الـ48 ساعة الأخيرة
السيد فؤاد 2:13 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21 2:13 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21

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انتظمت حركة الملاحة والتداول بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الـ 48 ساعة الماضية ؛ إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 250 ألف طن ووصلت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 917 حاوية مكافئة.

صرح بذلك الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 58 سفينة خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية ، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بميناءي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 60 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

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وقد استغلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ما يتوافر لديها من إمكانيات النقل متعدد الوسائط ، حيث تم دخول وخروج 21 ألف شاحنة تقريبا عبر بوابات ميناءي الإسكندرية والدخيلة.

وقد شدد الربان  طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

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يُذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ الجمهورية من حيث حجم التجارة، ومن خلاله يتم تداول نحو 60% من التجارة الخارجية.

ويسمى «الميناء الغربي»؛ لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

ويقسم الميناء جغرافيًّا إلى 9 مناطق، ست مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي، وثلاث مناطق في ميناء الدخيلة، كما يستخدم الميناء في الشحن التجاري فهو أيضًا يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب. 

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بقلم السيد فؤاد

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