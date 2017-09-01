انتظام حركة الملاحة بالموانئ في أول أيام العيد

محمود محسن انتظمت حركة الملاحة، اليوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك، في جميع الموانئ، حيث استقبل ميناء الإسكندرية عشرات الآلاف من الأطنان من القمح وفول الصويا وغيرهم من السلع، في حين شهدت موانئ البحر الأحمر وصول وسفر 1411 راكبًا، علاوة على تداول 71 شاحنة. وفي هذه الأثناء استقبل مينا

محمود محسن

انتظمت حركة الملاحة، اليوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك، في جميع الموانئ، حيث استقبل ميناء الإسكندرية عشرات الآلاف من الأطنان من القمح وفول الصويا وغيرهم من السلع، في حين شهدت موانئ البحر الأحمر وصول وسفر 1411 راكبًا، علاوة على تداول 71 شاحنة.

وفي هذه الأثناء استقبل ميناء دمياط 8 سفن حاويات وبضائع عامة، فيما غادر الميناء 8 سفن حاويات وبضائع عامة.

وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ:



ميناء الإسكندرية

شهد ميناء الإسكندرية نشاطًا في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية، حيث يجري تفريغ شحنة قمح تزن 63 ألف طن على متن السفينة “وادي اليرموك” قادمة من روسيا، ويجري تفريغ شحنة فول صويا تزن 120 ألف طن قادمة من أوكرانيا على متن السفينتين “بانزاون” و”الإيفهيريا”.

يُذكر أن النظام الإلكتروني سجل بالميناء ورود 260 ألف طن بضائع خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، كما سجل دخول وخروج 11 ألف شاحنة عامة.

تجدر الإشارة إلى أن مخزون الغلال بالميناء بلغ مليونًا وثمانية وخمسين ألف طن، منها 350 ألف طن قمح.

كما وصل إجمالي السفن المتواجدة بالميناء إلى 113 سفينة، وغادرت الميناء 15 سفينة، ووصلت 14 سفينة، وتراكي على الأرصفة 30 سفينة، وتواجد بالمخطاف الخارجي 27 سفينة، والداخلي 18 سفينة.



ميناء نويبع

من جهة أخرى صرّح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء نويبع يستعد، اليوم، لاستقبال السفينتين سينا وبرنسيسة، وعلى متنهما 259 راكبًا و6 برادات و4 تريللات و17 سيارة و2 باص جيت.

بينما شهد الميناء، أمس، استقبال السفينتين سينا وبرنسيسة، وعلى متنهما 1031 راكبًا و14 برادًا و7 تريللات و77 سيارة و4 باصات جيت، فيما غادرت السفينتان سينا وبرنسيسة، وعلى متنهما 121 راكبًا و30 برادًا و10 تريللات و12 سيارة و2 باص جيت.

ميناء دمياط

وعلى صعيد متصل استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات، و4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات، و4 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الإعلامي أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2596 طن قمح، في حين غادرت 23 سيارة بحمولة 1306 أطنان قمح.

الجدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 176416 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص 61692 طنًّا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 1077 طن فوسفات، و926 طن رمل زجاجي، و2558 طن ملح، و2500 طن أسمنت، وإعادة تصدير 2400 طن ذرة.