انتظام العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بموانئ البحر الأحمر

أكد اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، انتظام العمل خلال إجازة عيد الأضحى، مشددًا على الإجراءات الأمنية بالتنسيق مع شرطة تأمين وعلى متابعة إجراءات الأمن والسلامة للسفن الملاحية للتأكد من سلامتها وحفاظا علي الركاب.

كما أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و85 شاحنة و450 سيارة.

وشملت حركة الواردات 1200 طن بضائع، 45 شاحنة و 444 فيما شملت حركة الصادرات 600 طن بضائع، و40 شاحنة و6 سيارات، ووصول وسفر 150 راكب بموانيها.

واستقبل ميناء سفاجا بالامس السفينة FARAH1 وعلى متنها 1300 رأس عجول حية بحمولة 400 طن قادمة من جيبوتي لصالح هيئة السلع التموينية.

وقامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخولها الميناء ويتم حجرها بحجر بيطري سفاجا لإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعها بالأسواق.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 600 طن بضائع و 65 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا ، ينما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Sea wave1 وعلى متنهم 400 سيارة بوزن 800 طن قادمة من جدة وتغادر السفينة النوى اكسبريس.

