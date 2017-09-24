انتظام العملية التعليمية في 11 محافظة.. عناوين اليوم

متابعات:تقدم بوابة المال عناوين الأخبار الصادرة صباح اليوم الأحد 24 سبتمبر .أخبار مصر– رئيس الوزراء: نقل المؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية العام المقبل – تعديلات “هدم المباني التراثية” في “الوزراء” خلال أيامالأهرام– انتظام العملية التعليمية فى

متابعات:

تقدم بوابة المال عناوين الأخبار الصادرة صباح اليوم الأحد 24 سبتمبر .

أخبار مصر

– رئيس الوزراء: نقل المؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية العام المقبل

– تعديلات “هدم المباني التراثية” في “الوزراء” خلال أيام

الأهرام

– انتظام العملية التعليمية فى 11 محافظة

– رئيس الوزراء: نقل المؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية العام المقبل

– اجتماع تشاورى لوزراء خارجية مصر واليونان وقبرص

– صحيفة أمريكية تطالب بدعم مصر فى مواجهة الإرهاب

– القبض على تكفيرى شديد الخطورة بوسط سيناء

– عبد الغفار: لن نسمح بتجاوزات فى الجامعات.. ولجنة لمراجعة المناهج

– المبعوث الدولى لليبيا : مؤيدو القذافى يمكنهم المشاركة بالعملية السياسية

– برنامج لتأهيل الخريجين للتعامل مع المبيدات

– الانتهاء من 70% من مصنع «كيما 2»

– «بوش» تبحث ضخ استثمارات بالسوق المصرية

– الرى: غرف عمليات بنظام الإنذار المبكر استعدادا للسيول

– الأهلى يفجر الفرحة فى شوارع مصر

الجمهورية

– 150 مليون دولار.. استثمارات جديدة في مصر

– اليوم .. “الأعلي للإعلام” يحدد معايير تغطية الانتخابات الرئاسية

– تأجيل الدراسة في رفح.. وفتح باب التحويلات لثالثة تنسيق حتي الأربعاء

– المتحدث العسكري: ضبط تكفيري شديد الخطورة وآخرين مشتبه فيهما بوسط سيناء

– تعديلات “هدم المباني التراثية” في “الوزراء” خلال أيام

– محافظ بورسعيد يصالح “البدري” علي مقهي بـ “كوب ليمون”

– الأسرة الحاكمة تطالب “تميم” بالتنحي عن الحكم