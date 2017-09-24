انتظام العملية التعليمية في 11 محافظة.. عناوين اليوم

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تقدم بوابة المال عناوين الأخبار الصادرة صباح اليوم الأحد 24 سبتمبر .
أخبار مصر
– رئيس الوزراء: نقل المؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية العام المقبل
– تعديلات “هدم المباني التراثية” في “الوزراء” خلال أيام
الأهرام
– انتظام العملية التعليمية فى 11 محافظة
– رئيس الوزراء: نقل المؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية العام المقبل
– اجتماع تشاورى لوزراء خارجية مصر واليونان وقبرص
– صحيفة أمريكية تطالب بدعم مصر فى مواجهة الإرهاب
– القبض على تكفيرى شديد الخطورة بوسط سيناء
– عبد الغفار: لن نسمح بتجاوزات فى الجامعات.. ولجنة لمراجعة المناهج
– المبعوث الدولى لليبيا : مؤيدو القذافى يمكنهم المشاركة بالعملية السياسية
– برنامج لتأهيل الخريجين للتعامل مع المبيدات
– الانتهاء من 70% من مصنع «كيما 2»
– «بوش» تبحث ضخ استثمارات بالسوق المصرية
– الرى: غرف عمليات بنظام الإنذار المبكر استعدادا للسيول
– الأهلى يفجر الفرحة فى شوارع مصر
الجمهورية
– 150 مليون دولار.. استثمارات جديدة في مصر
– اليوم .. “الأعلي للإعلام” يحدد معايير تغطية الانتخابات الرئاسية
– تأجيل الدراسة في رفح.. وفتح باب التحويلات لثالثة تنسيق حتي الأربعاء
– المتحدث العسكري: ضبط تكفيري شديد الخطورة وآخرين مشتبه فيهما بوسط سيناء
– تعديلات “هدم المباني التراثية” في “الوزراء” خلال أيام
– محافظ بورسعيد يصالح “البدري” علي مقهي بـ “كوب ليمون”
– الأسرة الحاكمة تطالب “تميم” بالتنحي عن الحكم