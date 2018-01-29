انتظام العش وقمر فى تدريبات الإنتاج الحربي

على المصرى انتظم الثنائى أحمد العش القادم من وادى دجلة، وخالد قمر مهاجم الزمالك، فى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإنتاج الحربي، الذى سيخوض لقاء الرجاء مساء اليوم الإثنين، من لقاءات الأسبوع الحادى والعشرون من الدورى المصرى الممتاز، عقب انضمامهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



على المصرى

انتظم الثنائى أحمد العش القادم من وادى دجلة، وخالد قمر مهاجم الزمالك، فى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإنتاج الحربي، الذى سيخوض لقاء الرجاء مساء اليوم الإثنين، من لقاءات الأسبوع الحادى والعشرون من الدورى المصرى الممتاز، عقب انضمامهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وفضل الجهاز الفنى للفريق العسكرى، عدم ضم الثنائى لقائمة لقاء اليوم، حتى يتأقلما مع الفريق، وخاضا تدريب اللاعبين المستبعدين من المباراة، التى ستقام على ستاد السلام، فى السابعة من مساء اليوم.

وتعاقد الإنتاج الحربى مع أحمد العش قادمًا من نادي وادي دجلة، لمدة موسمين ونصف، فيما وقع خالد قمر، على الاستغناء الخاص بانتقاله للفريق العسكرى، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة من الزمالك، بعد اتفاق الناديين على كل التفاصيل الخاصة بالصفقة.

وكان العش قريبًا من الانتقال إلى النادي الأهلي، إلا أن مجلس إدارة القلعة الحمراء، والجهاز الفنى للفريق، تراجعا عن إتمام الصفقة لأسباب فنية، فيما تلقى قمر عرضا من الإسماعيلي، إلا أن الزمالك أصر على إعارته إلى الإنتاج الحربي.