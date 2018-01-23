انتظام الشحن والتفريغ بميناءي الإسكندرية والدخيلة رغم إغلاق البوغازين

معتز محمودأكد رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2018 على انتظام عمليات الشحن والتفريغ ودخول وخروج الشاحنات والقطارات من وإلى الميناء.وأضاف الغندور، أنه يجري شحن وتفريغ 43 سفينة متراكية علي الأرصفة بميناءي الإسكندرية والدخيلة، لافتا إلى أنه قد تم دخ



معتز محمود

أكد رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2018 على انتظام عمليات الشحن والتفريغ ودخول وخروج الشاحنات والقطارات من وإلى الميناء.

وأضاف الغندور، أنه يجري شحن وتفريغ 43 سفينة متراكية علي الأرصفة بميناءي الإسكندرية والدخيلة، لافتا إلى أنه قد تم دخول وخروج 10500شاحنة عامة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية الى خروج قطار محمل ب 1500طن قمح، بينما قررت إدارة الحركة بالميناء استمرار إغلاق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة نظرا لاستمرار الطقس السيء الذي لا يسمح بحركة لنشات الإرشاد والقاطرات والسفن.

هذا ومن جانبه قد شدد اللواء بحري خالد سليمان القائم بأعمال نائب رئيس هيئة الميناء علي مركز العمليات وادارتي الخدمات البحرية وحركة السفن بتوخي الحذر، ورفع درجة الاستعداد القصوى لتلقي أي إشارات استغاثة علي مدار الساعة.