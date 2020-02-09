انتظام الدراسة فى 5317 مدرسة بمحافظة «القاهرة»

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة انتظام أكثر من 2 مليون و 400 ألف طالب وطالبة فى 5317 مدرسة فني وعام بالعاصمة مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وتفقد نواب المحافظ للمناطق الأربع ومدير مديرية التربية والتعليم عدد من المدارس للتأكد من تسليم الكتب الدراسية للطلاب وانتظام الجدول الدراسي وسد العجز في المعلمين.

توعية صحية للطلاب بجميع المدارس

وأضافت محافظة القاهرة فى بيان اليوم، أنه تم عمل توعية صحية للطلاب بجميع المدارس فى طابور الصباح والحصة الأولى بالإضافة إلى وجود زائرة صحية بكل مدرسة لمتابعة الحالة الصحية للطلاب من بداية اليوم الدراسي أثناء الطابور.

وقام نواب المحافظين بالمرور على الفصول للتأكد من مدي نظافتها بهدف الاكتشاف المبكر للأمراض المعدية ، مع التأكد من تفعيل غرف الملاحظة وإمدادها بكل التجهيزات الطبية اللازمة ، ونشر الإجراءات الوقائية في لوحة الإعلانات المدرسية .

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات التعليمية تم خلاله مناقشة استعدادات المديرية للفصل الدراسي الثاني لضمان حسن سير واستقرار العملية التعليمية.

وأضاف “عطية” إلى أنه سيتم سد العجز في المعلمين من خلال قبول المتطوعين للعمل كمعلمين بالمدارس وفق الشروط التي حددتها وزارة التربية والتعليم كأن يكون المتطوع خريج كلية تربية ويخضع لمقابلة شخصية ، كما أنه سيتم تدريبه ومنحه شهادة خبرة على ألا تقل مدة خدمته عن ثلاثة أشهر .