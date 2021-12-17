الإسكندرية

انتظام الدراسة بجميع مدارس الإسكندرية غدا السبت

في ظل استقرار حالة الطقس
مها يونس 12:01 ص, السبت, 18 ديسمبر 21 12:01 ص, السبت, 18 ديسمبر 21

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على انتظام الدراسة غداً السبت 18 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة. وذلك وفقاً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والحيوية في متابعة لحظية تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة، لافتاً إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي كافة شكاوى المواطنين.

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وكان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة الخميس الماضي بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة الطلاب.

واستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

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ووفقاً المحافظ جاء ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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