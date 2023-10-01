انتظام الدراسة اليوم في 60 ألف مدرسة.. ووزير التعليم يوجه رسالة للطلاب

انتظمت اليوم الأحد الدراسة فى جميع المدارس بمختلف محافظات الجمهورية، حيث استقبل قرابة 60 ألف مدرسة الطلاب، وتشهد المدارس حضورا مكثفا من جميع الطلاب، كما انتهت المدارس من فرش الفصول وتجهيز التخت وأيضا تجهيز جداول الحصص الدراسية.

ووجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة للطلاب تضمن، زملائي وأبنائي المعلمين والمعلمات، أتوجه لكم مع بداية العام الدراسي بخالص التحية والتقدير، فأنتم أصحاب رسالة مقدسة تصنع جيلا منتجا مبدعا وبكم نقدم لوطننا الغالي غدا أفضل ومستقبلا مزدهرا بعقول واعية في ظل جهود متكاملة لتطوير المنظومة التعليمية بكافة جوانبها علما ومعلما وادعو الله عز وجل أن يوفقكم في أداء الأمانة وتحقيق الرسالة.



وتابع وزير التربية والتعليم : أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات، بمناسبة بدء العام الدراسي أتوجه لكم بخالص الأمنيات بالتفوق والنجاح فأنتم حاضر الوطن ومستقبله ثقوا بأننا نحرص على بذل كل ما لدينا من جهود لتحقيق التطوير المنشود الذي يحقق لكم مستقبلا أفضل.



وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023، العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، وينتظم فى جميع المحافظات اليوم الأحد، وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.



وقام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء خالد عبد العال، اليوم، بمتابعة انطلاق العام الدراسى الجديد 2023 / 2024، بمدرسة السيدة نفيسة الثانوية للبنات التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية، حيث يبلغ عدد الطالبات بها 603 طالبة، وعدد الفصول16 فصل.

وفي مستهل زيارتهما للمدرسة، حضر الدكتور رضا حجازى واللواء خالد عبد العال طابور الصباح وتحية العلم، وقدما التهنئة لجميع الطالبات والمعلمين والعاملين بالمدرسة بالعام الدراسى الجديد، متمنيان لهم عاما دراسيا موفقا.

وقال حجازي إن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ قائمة على ضمان الجودة، مشيرا إلى أن تطوير التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقى وعودة الطلاب لها هو الدور الأساسي الذي تركز عليه الوزارة حاليا، والعمل على انتظام العملية التعليمية؛ لتحقيق عام دراسى منضبط.