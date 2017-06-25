انتظام الحركة الملاحية في أول أيام العيد

محمود محسنانتظمت اليوم الأحد الحركة الملاحية في جميع الموانئ المصرية في أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 301 شاحنة فضلا عن وصول 8095 راكب من العمالة المصرية، فيما استقبل ميناء دمياط 7 سفن حاويات وبضائع عامة، بينما غادر الميناء 6 سفن حاويات وبضائع عامة.موانئ البحر الا

محمود محسن

انتظمت اليوم الأحد الحركة الملاحية في جميع الموانئ المصرية في أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 301 شاحنة فضلا عن وصول 8095 راكب من العمالة المصرية، فيما استقبل ميناء دمياط 7 سفن حاويات وبضائع عامة، بينما غادر الميناء 6 سفن حاويات وبضائع عامة.

موانئ البحر الاحمر



اعلن ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر انتظام الحركة الملاحية بموانى البحر الاحمر الستة بالثلاث محافظات السويس والبحر الاحمر وجنوب سيناء فى اول ايام عيد الفطر المبارك، وانتظام وصول وسفر الركاب وتداول البضائع بالموانى التابعة مع تشديد الاجراءات الامنية ووقف اجازات العاملين والعمل بنظام الورادى الثلاث على مدار اليوم لخدمة الركاب والعملاء.

مينائى سفاجا والغردقة



وأشار يوسف إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة القاهرة وعلى متنها 1177 راكب من العمالة المصرية و18 شاحنة عفش و38 سيارة، بينما تغادر العبارة القاهرة وعلى متنها 18 راكب.

بينما شهد الميناء امس استقبال السفينة AFRICAN ALKE وعلى متنها 29 الف طن الومنيوم قادمة من استراليا، واستقبال سبعة سفن اخرى وهى القاهرة ومسرة وعمان ورحال وغزالة وبوسيدون اكسبريس والنوى اكسبريس، وعلى متنهم 4054 راكب من العمالة المصرية و 180 شاحنة، و54 شاحنة عفش و454 سيارة.

وعلى صعيد آخر يستعد ميناء الغردقة لاستقبال العبارة الرياض وعلى متنها 1192 راكب و55 سيارة.

ميناء نويبع



وفى نفس السياق يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 533 راكب منهم 130 معتمر و3 باصات عمرة و15 براد و3 تريلات و55 سيارة وباصان جيت.

بينما شهد الميناء امس استقبال ثلاث سفن وهى برنسيسة وكوين نفرتيتى وسينا، وعلى متنهم 1139 راكب منهم 88 معتمر وباصان عمرة و10 برادات و5 تريلات و118 سيارة، بينما غادرت ثلاث سفن وهى برنسيسة وكوين نفرتيتى وسينا، وعلى متنهم 39 راكب و9 برادات و7 تريلات وسيارة وباص جيت.

ميناء الإسكندرية



ومن جهة أخرى أعلن رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أن العمل مستمر بانتظام بمينائي الإسكندرية والدخيلة اليوم، حيث وصلت11 سفينة وغادرت 12 سفينة وسجل النظام الالكتروني ورود 200 ألف طن بضائع عامة، كما سجل دخول وخروج 9 آلاف شاحنة عامة من والي الميناء.

ميناء دمياط



وفي سياق متصل استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و 6 سفن بضائع عامة، في حين غادر الميناء 4 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 12 سفينة، علاوة على 13 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 34219 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 108486 طنا .

وفي السياق نفسه غادر الميناء عدد ( 2 ) قطار بحمولة ( 2580 ) طن قمح، بالإضافة إلى عدد (36) سيارة بحمولة (1992) طن قمح.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 681 طن نترات أمونيوم و 5200 طن مولاس.