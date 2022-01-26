نقل وملاحة

انتظام الحركة الجوية في المطارات المصرية اليوم

غرفة العمليات المركزية تتابع مستجدات حالة الطقس
دعاء محمود 6:02 م, الأربعاء, 26 يناير 22 6:02 م, الأربعاء, 26 يناير 22

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في ضوء موجة الطقس غير المستقر والأمطار التى تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية شهد مطار القاهرة والمطارات المصرية اليوم انتظاما في الحركة الجوية والتى تسير بشكل طبيعى ومنتظم – حتى الآن.

وتتابع غرفة العمليات المركزية التى وجه الطيار محمد منار وزير الطيران بتشكيلها بالتنسيق بين سلطة الطيران المدني ومركز العمليات المتكامل بمصر للطيران والمطارات وهيئة الأرصاد الجوية لمتابعة وتطورات الأحوال الجوية علي مدار الساعة.

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وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولى ومختلف المطارات المصرية لمتابعة مستجدات حالة الطقس وتوفير فرق الطوارئ والمعدات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار فى مواقع العمل المختلفة وكذلك توافر أعداد كافية من المعدات لسحب المياه وتوزيعها فى المسارات  المخصصة لها.

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بقلم دعاء محمود

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