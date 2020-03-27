انتظام الأفران في صرف الخبز المدعم للمواطنين (صور)

تلقت غرفة العمليات المركزية فى وزارة التموين تقريراً منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة من كل مديريات التموين والتجارة الداخلية بكل محافظات الجمهورية عن انتظام عمل كافة المخابز بكامل طاقتها وفي المواعيد الرسمية.

وأكدت وزارة التموين في بيان صحفي أنه تم إنتاج وتجهيز كافة الكميات المطلوبة للمواطنين من الخبز وتم صرفها لهم منذ الصباح الباكر.

وتابعت :”يوجد إقبال من المواطنين والعمل بجميع المخابز منتظم دون توقف أو زحام”.

وشدد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على قيام وكلاء الوزارة مديري المديريات التموينية بالمحافظات بالمتابعة والقيام بالجولات الميدانية .

وذلك للتأكد من انتظام العمل فى كافة المنشآت التموينية وعلى رأسها المخابز والتي تعمل كالمعتاد دون توقف لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز وكل السلع الغذائية.

وقد طلب المصيلحي، من المحافظين التنسيق مع مديري الأمن، في هذه الظروف الاستثنائية، للسماح لعمال المخابز بالتحرك قبل الساعة 7 صباحاً .

ليتم إعداد الخبز ويكون متوافراً للمواطنين مع بدء الحركة صباحاً عقب ساعات الحظر، لافتاً إلى أن المخابز من الأماكن المستثناة من قرار الحظر ولابد أن تعمل بما يتوافق مع طبيعة عملها.

يذكر أن عدد المخابز البلدية المدعمة على مستوي الجمهورية يصل إلي 28 ألفا، ينتجون من 250 إلي 270 مليون رغيف يوميا وذلك لنحو 70 مليون مواطن مقيد على 20 مليون بطاقة تموينية.

وأضاف المصيلحي أن الكتاب الدوري الصادر عن رئيس الوزراء تضمن تفسيرات للعديد من الأمور المرتبطة بقرار الحظر، والاستثناءات منه.

يشار إلى أن رئيس الوزراء فرض حظر التحرك من الساعة 7 مساء وحتي الساعة 6 صباحا مع استثناء المخابز ومحالات البقالة و المواد الغذائية والصيدليات.