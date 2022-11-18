انتظام أعمال توريد محصول الأرز بالبحيرة بإجمالي 57 ألف طن

تستمر أعمال توريد محصول الأرز بالبحيرة بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده لشون البحيرة من الأرز الشعير حتى اليوم 57171 طنا بتوريد 178 طنا من إجمالي المساحة المنزرعة والتى تبلغ 174.9 ألف فدان.

وأكدت محافظة البحيرة إلى أن هذا يأتي فى إطار جهود الدولة المصرية التي تستهدف توفير الأمن الغذائي لجميع المواطنين، وتنظيم عملية التداول والتوريد والتعامل على أرز شعير محلي، ومع بدء موسم توريد محصول الأرز بالبحيرة.

ومن الجدير بالذكر أن نقاط التجميع لإستلام الأرز الشعير 20 نقطة تجميع بمراكز ( المحمودية – إيتاي البارود – شبراخيت – الرحمانية – دمنهور – الدلنجات – كفر الدوار – إدكو – رشيد – النوبارية – أبو حمص – كوم حمادة – حوش عيسى ) وأن إجمالي السعة التخزينية تبلغ 291 ألفا و700 طن.

هذا وناشدت محافظة البحيرة مزارعيها بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم والإلتزام بكافة القرارات المنظمة وتشدد على إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الممتنعين عن التوريد.

وفي نفس السياق وفي إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة والمرور الميدانى على أصحاب الحيازات الزراعية لتأكيد عليهم بتوريد الأرز المحلي للموسم الحالي لتجنب المسائلة القانونية.

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بتنفيذ حملة تموينية على أصحاب الحيازات الزراعية بمركز أبو حمص أسفرت عن تحرير ١٨ إنذار ضد أصحاب حيازات لم يقوموا بتوريد 40 طن أرز لشون المحافظة.

يذكر أن وزارة التموين قررت خلال موسم العام الجاري 2022 – 2023 بضرورة توريد طن عن كل فدان، وذلك كشرط للحصول على الاسمدة المدعومة، وكذا زراعة الارز الشعير خلال الموسم المقبل.