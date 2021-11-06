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انتصار السيسي تبحث مع نظيرتها من أفريقيا الوسطى جهود البلدين في دعم وتمكين المرأة

قائلة: سعدت بلقاء السيدة بريجيت تواديرا، السيدة الأولى لجمهورية إفريقيا الوسطى
أحمد إسماعيل 10:06 م, السبت, 6 نوفمبر 21 10:06 م, السبت, 6 نوفمبر 21

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بحثت انتصار السيسي مع بريجيت تواديرا، السيدة الأولى لجمهورية إفريقيا الوسطى، جهود البلدين في دعم وتمكين المرأة.

وقالت انتصار السيسي في تدوينة لها على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: “سعدت بلقاء بريجيت تواديرا، السيدة الأولى لجمهورية إفريقيا الوسطى، والذي كان لقاء مثمرًا تبادلنا فيه الحديث عن جهود البلدين في دعم وتمكين المرأة”.

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وتابعت “لقد حققت مصر على مدى السنوات الأخيرة، إنجازًا عظيمًا بتعزيز مكانة المرأة المصرية في مجتمعها والارتقاء بأحوالها على جميع المستويات، كما كانت وما زالت في قلب المبادرات المصرية التي ترسخ لمبدأ العدالة الاجتماعية مثل “حياة كريمة” و”تكافل وكرامة”، و”نور حياة” وغيرها من المبادرات التي تشق بها مصر طريقها إلى الجمهورية الجديدة، وفي مقدمتها المرأة المصرية التي تعيش حاليًا بصدق عصرها الذهبي”.

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بقلم أحمد إسماعيل

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