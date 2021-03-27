«انتشال 8 جثث بينهم سيدة تحتضن رضيعها».. البحث عن 10 مفقودين بعقار جسر السويس (صور)

أكدت التحريات على بناء 10 طوابق مخالفة، ووجود مصنع شمعته أجهزة الأمن في 7 مارس.

كثفت قوات الحماية المدنية ورجال الإنقاذ من جهود البحث عن ضحايا ومفقودين أسفل عقار جسر السويس المنهار فجر اليوم، في منطقة السلام بمحافظة القاهرة.

مشاهد من عقار جسر السويس المنهار

ويبحث رجال الإنقاذ عن 10 ضحايا وفقًا لبلاغات من أهاليهم، وتمكنت من استخراج 8 جثث و24 مصابًا، حتى الآن.

وبين الجثث المستخرجة سيدة كانت تحتضن طفلها الرضيع، الذي خرج حيًا وتوفت والدته، كما نجا اثنين حديثي التزوج من الموت لخروجهما قبل الانهيار بساعات قليلة.

ولازال رجال الحماية المدنية، يبحثون عن شقيقين أسفل الأنقاض بعد بلاغ من عمهما عن فقدانهما.

بناء مخالف ومصنع بالبدروم

من جانبها، كشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن العقار مكون من 10 طوابق بالبناء المخالف، وكان يتواجد في البدروم مصنع ملابس، وأخلته وشمعته في وقت سابق من الشهر الجاري.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت إخطارًا من النجدة عن انهيار عقار سكني مأهول بالسكان، بشارع تقسيم عمر بن الخطاب، بمنطقة جسر السويس.

بدء التحقيقات

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وقوات الدفاع المدني لمحل وقوع الحادث، بينهم مدير أمن القاهرة للوقوف على ملابسات الحادث.

وفرض رجال الشرطة كردونًا أمنيًا حول محيط العقار المنهار، ويواصل رجال المباحث عمليات الاستماع لأقوال شهود العيان.

وفتح النائب العام تحقيقًا عاجلًا في حادث انهيار العقار، وتستمع النيابة العامة لأقوال الشهود ورئيس حي السلام.