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انتشال 3 أشخاص بينهم وفاة.. 30 غواصًا للبحث عن جثمان مفقود بمجرى مائي بالشرقية

بعد سقوط سيارة من أعلى أحد الكباري.
أماني عوض 7:02 م, الأثنين, 18 يناير 21 7:02 م, الأثنين, 18 يناير 21

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شكلت قوات الحماية المدنية فرق من الغواصين التابعين لقوات الإنقاذ النهري، للبحث عن جثمان قائد سيارة مفقود بأحد المجاري المائية، إثر سقوط مركبته من أعلى أحد الكباري في محافظة الشرقية.

وبلغت أعداد الغواصين الذين خصصتهم الإنقاذ النهري للبحث عنه أكثر من 30 غواصًا.

ترجع التفاصيل، إلى تلقى غرفة عمليات النجدة إخطارًا عن سقوط إحدى السيارات يستقلها 4 أشخاص من أعلى أحد الكباري بأحد المجاري المائية بنطاق محافظة الشرقية.

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واضطلعت الأجهزة الأمنية، بالتعامل الفوري مع الحادث منذ لحظة وقوعه.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وقوات الإنقاذ النهري إلى محل البلاغ، وتمكنت القوات من انتشال 3 من مستقبلي السيارة ” تبين وفاة أحدهم”، ونقل الآخران للمستشفى لتلقي العلاج.

ولم يتم العثور على قائد السيارة، وتشكلت فرق من الغواصين التابعين لقوات الإنقاذ النهري للبحث عن جثة قائد السيارة المفقودة منذ وقوع الحادث حتى الآن.

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وتوالي قوات الإنقاذ النهري جهودها في البحث عن جثة قائد السيارة المفقودة بالمنطقة محل الحادث، وامتداد نطاق البحث للمناطق المجاورة بامتداد المجرى المائي.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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