انتشال جميع ضحايا شاطئ «الصفا» بالإسكندرية

قال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن الأمواج قذفت صباح اليوم جثمان الشقيق الثالث وجثمان أحد أقارب الأشقاء الثلاثة، من حصيلة غرقى شاطيء الصفا الأربعة أمس الخميس، وبذلك يكون قد اكتمل خروج كافة جثامين ضحايا الأسرة المكلومة.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في تصريحات له، أنه تم خروج جثة سيد محمد الاسمر غرب شاطئ ابوتلات، ثم تم خروج الجثة الرابعة من شرق شاطئ الصفا، وذلك في وجود الأسرة، حيث تم نقل الجثامين بعربات الإسعاف.

وطالب رشاد أن يلتزم كافة المواطنين بمنع ارتياد الشواطيء تنفيذا للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وكان شاطيء الصفا بالعجمي غرب الإسكندرية قد شهد أمس تكرارا لمأساة شاطيء النخيل الذي غرق فيه منذ أسبوعين 11 شخصا، وذلك عقب غرق 4 أشخاص ، من أسرة واحدة قادمين من القاهرة للاستمتاع بإجازة صيفية قصيرة.

وابتعلت أمواج “الصفا” 3 أشقاء وابن عمهم بين أمواجه العالية، وذلك رغم إغلاق الشواطيء بقرار مجلس الوزراء، فضلاً عن استمرار قرار الغلق الذي صدر أمس الأربعاء.

وقال اللواء جمال رشاد إن الأسرة التي راح منها 4 أفراد نزلت لمياه شاطيء الصفا الكائن بغرب الإسكندرية في وقت مبكر عن تواجد موظفي الإدارة والشواطئ والذي يبدأ في السادسة صباحاً، وذلك لأن الشاطيء مغلق، فقرروا التسلل قبل تواجد الموظفين المسئولين عن إفراغ الشواطيء من المصطافين.

وكان قد تم أمس انتشال جثمانين لأحد أبناء الأسرة ويدعى محمد رجب حنفي البالغ من العمر 15 عاما، وشقيقته غادة البالغة من العمر 19 عاما، بينما تبقى شقيقهم الثالث الذي يدعى حنفي رجب حنفي وإبن عمهم السيد محمد السيد.

يشار إلى أن الأسرة قد جاءت من القاهرة من منطقة الدرب الأحمر لقضاء عطلة صيفية على شاطئ الصفا، رغم إعلان الدولة لقرار إغلاق الشواطئ، موضحاً أن الشاطئ معلق عليه لافتة بإغلاق وتحذيرات بعدم النزول، وبالتالي لم يكن هناك مُنقذون.