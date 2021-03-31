انتشال سيارة تقل أسرة من مياه قناة السويس في بورسعيد.. ومصرع طفل

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء الأربعاء، موقع سقوط سيارة في المياه أمام مرفق معديات بورسعيد العابرة بين ضفتي قناة السويس.

وتابع المحافظ الحالة الصحية للأشخاص الأربعة الذي كانوا داخل السيارة وتم انتشالهم، كما تابع الجهود المبذولة لانتشال السيارة من المياه.

وأشاد محافظ بورسعيد بسرعة رد الفعل من رجال هيئة قناة السويس في التعامل مع الحادث حيث دفعت علي الفور بالرافعة العائمة “زكي يونس” لانتشال السيارة من المياه. ووصول الغطاسين فور وقوع الحادث

و نجحت فرق الإنقاذ في انتشال 4 أشخاص، بالإضافة إلي انتشال السيارة الغارقة

يذكر أن مرفق المعديات يربط بين بورسعيد ومدينة بورفؤاد وتم تحويل مسارات السيارات والمواطنين للمرور عبر كوبرى النصر العائم وتوقيف حركة المعديات عقب وقوع الحادثة التى تسببت فى وفاة أصغر أبناء الأسرة