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انتشال جثتين وضبط السائق.. تفاصيل غرق سيارة تقل 23 عاملًا بمنشأة القناطر

إنقاذ 14 شخصًا وانتشال السيارة.
أماني عوض 11:11 م, الأثنين, 10 يناير 22 11:11 م, الأثنين, 10 يناير 22

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تمكنت قوات الإنقاذ النهري التابعة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من انتشال جثماني ضحيتي حادث غرق عمال يستقلون سيارة ربع نقل بعدما سقطت في نهر النيل بقرية القطا، في منشأة القناطر بمحافظة الجيزة أثناء صعود معدية، كما نجحت في إنقاذ 14 آخرين.

غرق سيارة عمال في النيل.. وإنقاذ 14

وتحفظت الأجهزة الأمنية على سائق سيارة ربع نقل المتسبب في الحادث، وتمكنت من انتشال السيارة الغارقة.

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تعود الواقعة، إلى تلقي الأجهزة الأمنية، بلاغًا بسقوط سيارة ربع نقل على متنها 23 عاملًا بينهم أطفال، أثناء عودتهم من العمل بإحدى المزارع على طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي، إلى قرية أشمون بمحافظة المنوفية عن طريق عبور إحدى المعديات.

واتضح أن على متن السيارة في الخلف 10 فتيات و13 ولدًا، عائدين من مزرعة دواجن يعملون بها لجمع البيض.

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أطفال وفتيات ضمن الضحايا

وكشفت التحريات أنه أثناء صعود السيارة أعلى المعدية لم يتحكم قائدها في الفرامل، وسقطت من الجهة الأخرى في مياه النيل.

وأضافت التحريات أن الأطفال من عزبة جمال الفرنساوي بقرية أطاليا بمحافظة المنوفية، ويذهبون يوميًا للمزرعة، في السيارة التي تعيدهم مرة أخرى لمنازلهم.

وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى هوية الضحيتين بعد انتشالهما، وهما: زينب عبد المؤمن 17 عامًا، ونجل خالتها سعيد سعد الطناني 13 عامًا، وتواصل جهود البحث عن المفقودين داخل نهر النيل.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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