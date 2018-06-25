انتشار وصلات الدش فى المناطق الشعبية لمشاهدة المونديال

محمد رجبانتشرت فى العديد من المناطق الشعبية والعشوائية بالقاهرة، تحديدًا مناطق الزيتون والمطرية وعين شمس ملصقات على حوائط وجدران العمارات والبنايات، تفيد بإمكانية توصيل كابل لجهاز التلفزيون المنزلي؛ من أجل مشاهدة مباريات كأس العالم.محرر «المال» تواصل مع أحد القائمين على تلك الوصلات ا

محمد رجب

انتشرت فى العديد من المناطق الشعبية والعشوائية بالقاهرة، تحديدًا مناطق الزيتون والمطرية وعين شمس ملصقات على حوائط وجدران العمارات والبنايات، تفيد بإمكانية توصيل كابل لجهاز التلفزيون المنزلي؛ من أجل مشاهدة مباريات كأس العالم.

محرر «المال» تواصل مع أحد القائمين على تلك الوصلات الذى أكد له أن الاشتراك فى وصلة باقة بى إن سبورت لمشاهدة جميع مباريات كأس العالم تتكلف 100 جنيه فقط لا غير، على أن يتم تخفيض المبلغ بعد انتهاء بطولة كأس العالم ليصبح 40 جنيهًا فقط، فى حين أن باقة مباريات كأس العالم بمنطقة المطرية تتكلف 50 جنيهًا فقط، وذلك بناء على طلب الأهالى بتلك المنطقة.

يشار إلى أن جميع أعمال التوصيل والتركيب وبرمجة جهاز التلفزيون تتم مجانًا، وأنهم لا يقومون بالتوصيل للمقاهى أو الكافيهات لأنهم مشتركون فعليا مع أحد موزعى بى إن سبورت.

أكد المصدر لـ«المال» أن طريقة التوصيل تعتمد على وحدة دش مركزى موصل بعدة أجهزة استقبال رقمية يتم تجميع جميع الكابلات الخارجة منهم بواسطة جهاز Hub على كابل Coaxial واحد، ثم يتم مد وتوصيل هذا الكابل لمختلف المنازل المحيطة بالاستعانة بأجهزة تقوية الإشارة.

أوضح أن أغلب أصحاب العمارات يعتقدون أن الوصلات غير قانونية، الأمر الذى اضطرهم للمطالبة بضرورة الحصول على موافقة صاحب العمارة قبل الانتقال والشروع فى مدِّ الوصلة لأى عمارة لم يسبق لأحد من قاطنيها الاشتراك مسبقًا.

ورغم هذا القدر الكبير من التعنت إلا أن أعداد المشتركين فى ازدياد مستمر نظرًا لقلة ثمن الاشتراك، فهو مبلغ صغير فى متناول يد الجميع، وذلك على حدِّ قوله، نقوم بالتوصيل يوميا لعشر عملاء جدد نأمل فى زيادتهم لعشرين عميل خلال الـ48 ساعة المقبلة.

كانت «المال» قد نشرت فى وقت سابق أن تكلفة الاشتراك فى بى إن سبورت لمشاهدة مباريات كأس العالم من المنزل هو 4161 جنيها بواقع 1630 جنيهًا ثمن جهاز الاستقبال و684 جنيهًا قيمة الاشتراك لمدة 3 أشهر فقط فى باقة قنوات بى إن الأساسية التى توفر مشاهدة 82 قناة فضائية مشفرة ليس من ضمنهم باقة قنوات مباريات كأس العالم، و1847 جنيه قيمة الاشتراك فى باقة قنوات مباريات كأس العالم طوال فترة البطولة التى تستمر لمدة شهر من 14 يونيو 2018 وحتى 14 يوليو 2018.