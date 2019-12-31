انتشار عناصر القوات المسلحة لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد (فيديو)

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بدأت عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية فى الانتشار لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية فى حماية المنشأت والمرافق العامة ودور العبادة وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بالعديد من محافظات الجمهورية .

عناصر القوات المسلحة تؤمن المنشأت العامة ودور العبادة والطرق والمحاور المرورية الرئيسية

وياتي ذلك في إطار إحتفالات الشعب المصرى بالعام الميلادى الجديد وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة.

وتم دفع العديد من الدوريات الأمنية والمجموعات القتالية وعناصر من الشرطة العسكرية وقوات التدخل السريع لمعاونة عناصر الشرطة المدنية فى تأمين المنشأت العامة والأهداف الحيوية فى نطاق مسئوليتها.

وتم تنظيم الكمائن المشتركة والدوريات المتحركة التى تجوب الشوارع والميادين الرئيسية لتوفير الأمن والأمان للمواطنيين خلال الإحتفالات .