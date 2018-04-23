انتشار الوسيط التأمينى مرهون بقدرته على مواجهة أسلحة المنافسة

مروة عبدالنبىاختلف مسؤولو قطاع التأمين بطرفيه ـ الوسطاء وشركات التأمين - حول إقصاء الوسيط من عدة أدوات تسويقية خاصة بمنتجات التأمين، فشركات التأمين تؤكد تأثير التحول الرقمى على القنوات التسويقية التقليدية فى التأمين وتغيير توقعات المستهلكين، علاوة على عدم مواكبة الوسيط للتغيرات الجديدة، وخلق دور و

مروة عبدالنبى

اختلف مسؤولو قطاع التأمين بطرفيه ـ الوسطاء وشركات التأمين – حول إقصاء الوسيط من عدة أدوات تسويقية خاصة بمنتجات التأمين، فشركات التأمين تؤكد تأثير التحول الرقمى على القنوات التسويقية التقليدية فى التأمين وتغيير توقعات المستهلكين، علاوة على عدم مواكبة الوسيط للتغيرات الجديدة، وخلق دور واضح لنفسه برفع مستوى مهاراته، إلا أن الوسيط يؤكد فعالية وجوده من خلال الدور الإقناعى للعميل، واختيار أفضل الوثائق المناسبة، وتحديد الأخطار التى يتعرض لها المؤمن له، ومساعدته فى تسوية التعويض والحصول عليه.

قال أيمن مأمون، مدير إدارة المبيعات بشركة «طوكيومارين» جينيرال تكافل، إن هناك قنوات توزيع ظهرت بالفعل بدون حاجة إلى وسيط التأمين، لأنه لم يسع إلى خلق دور له، موضحا أن الوسيط كان بإمكانه أن يحصل على تفويض من شركة التأمين ويتفاوض مع بنك لترويج منتجات الشركة به عبر آلية التأمين البنكى وبذلك يكون سعى فى خلق دور لنفسه.

وأوضح مأمون أن هناك قلة من شركات الوساطة التأمينية المؤهلة بحلول تكنولوجية لعرض واستقبال وتسعير المنتجات، ملقيا باللوم على بقية الشركات والوسطاء عدم سعيهم إلى التغيير والتطوير لمواكبة المستجدات التى تواجه السوق، مؤكد أن اللحاق بكل ما هو جديد ينبع من استعداد الوسيط نفسه.

ورأى أن التحديات التى تواجه الوسطاء حاليآ بصفتهم أهم أدوات التوزيع لشركات التأمين حتى الآن هى عدم جاهزيتهم وتسلحهم بأدوات متطورة ضاربا مثالا بالتأمين متناهى الصغر، والذى لم تستعد له بنظام تحصيل معين وبرامج إلكترونية تخدم هذه المنظومة الجديدة فضلا عن طباعة الوثيقة للعميل بشكل واضح ويسير.

وأشار مدير المبيعات إلى أن كل القطاعات يحدث بها معوقات للنمو؛ بسبب المستجدات لكن هذه التحديات تتحول إلى مواءمات بعد فترة من تفهم متطلبات التغيير والاستجابة لها، لافتا إلى أن الشركات لم تقم بعمل منتجات جديدة لكنها تطور دوما من أساليب الترويج المستخدمة وتبتكر أخرى للحفاظ على مبدأ تعظيم عملائها.

وأضاف أن السوق مسحت فى الآونة الأخيرة متطلبات العملاء ووجد زيادة فى الطلب على الإصدار الإلكترونى وارتفاع معدلات الإقبال على سداد الوثائق إلكترونيا.

وأكد أن كلمة السر فى تطوير شركات الوساطة لنفسها من خلال رصد التحديات والعمل على إزالتها واستهداف عمل الوسيط لذاته قيمة مضافة من خلال دوره مع العميل وشركة التأمين، معترفا أن أقل من 10% من وسطاء التأمين هم من على علم بدقائق الأمور فى القطاع لحفاظهم على تلقى تدريبات مستمرة ومتابعة كل ما هو جديد ورفع مستوى وعيهم لكى يستطيعوا رفع مستوى وعى عملائهم.

وقال إيهاب سمير، رئيس مجلس إدارة، والعضو المنتدب لشركة “إمكس” للوساطة التأمينية، إن البيع المباشر بشركات التأمين ـ عمليات الإدارة ـ هو أكثر الأساليب التى تؤثر دوما بالسلب على شركات الوساطة ومستوى نموها، مشيرا إلى أن العميل لا يستهدف وثيقة التأمين بقدر ما يرغب فى الحصول على خدمة الوثيقة نفسها خاصة ما بعد البيع.

ولفت إلى أنه رغم السلبيات الكثيرة التى يواجهها وسطاء التأمين، خاصة بعد تنوع وسائل تسويق منتجات التأمين بشكل مباشر وإلكترونيا وعن طريق البنوك فإن شركات الوساطة لها دور كبير فى رفع مستوى الوعى بصورة كبيرة، إضافة إلى أنها توجهت إلى تأمين الاستثمارات الجديدة فى الفترة الماضية، خاصة بعد الثورة فى عام 2011 فضلا عن دورها مع عملائها فى إعادة تقييم الأصول بعد تحرير سعر الصرف.

وأكد أن قطاع الوساطة يراهن على التأمينات الإجبارية الجديدة لزيادة حجم السوق وتدخل الشركات فيها لتعظيم العائد منها، إضافة إلى تحفيز الوسطاء الأفراد للتحول إلى كيانات مؤسسية.

وأشار إلى أن وسيط التأمين قام فى الآونة الأخيرة بتطوير أدوات الترويج لديه من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعى مثل “فيس بوك وانستجرام”، علاوة على رصده لميزانيات خاصة بالتدريب تتناسب مع حجم شركته مما طور من دور الوسطاء بشكل كبير فى الآونة الأخيرة.

وأكد أن الأدوار تكون مقسمة بشكل صحيح فى الأسواق المطورة من خلال استمرار الشركات فى الاكتتاب فى وثائق جديدة وتسعيرها على أسس فنية سليمة، إضافة إلى ترك مسألة البيع للوسطاء والمنتجين وإلا سيبقى الحال على ماهو عليه دون تغيير.

ومن ناحيته، قال محمود عرابى، العضو المنتدب لشركة “دلتا – مصر” للوساطة التأمينية، إن شركات التأمين قامت بإبرام اتفاقات مع بعض الجهات لترويج منتجاتها دون إشراك الوسيط فيها رغم أنه مؤهل مثل ترويج البنوك لمنتجاتها والتأمين متناهى الصغر من خلال جمعيات التمويل وقروض البنوك مقابل مرتب ثابت لموظف بالبنك أو الجمعية أو عمولة.

وأضاف أن تدخل شركة التأمين مباشرة متجاوزة الوسيط يعمل على إنقاص العملية التأمينية، وبالتالى نقص عمولته وحجم أعماله مما يؤثر بالسلب على تواجده ضاربا المثال بتعاقد شركات التأمين مع معارض السيارات.

وأشار إلى أن شركات الوساطة واجهت العديد من التحديات وتغلبت عليها ببذل مجهود أكبر وترويج وثائق تأمينية جديدة فى الحياة والممتلكات والعمل على تقوية العلاقة بينها وبين العميل والتدخل فى خدمته واتسوية التعويض له.

ولم ينكر عرابى أهمية متابعة الوسيط متابعة دقيقة للسوق علاوزة على تطوير الوسطاء أنفسهم عبر التدريب المستمر بما ينعكس على تطوير قطاع التأمين ككل، إذ إن الوسيط هو الضلع الثالث لمنظومة التأمين بعد شركات التأمين والعملاء وهو حلقة الوصل بين شركة التأمين وعملائها.