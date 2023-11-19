انتشار الأطقم والمعدات بأنحاء البحيرة استعدادا لموجة الطقس السيئ

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن جميع المعدات والأطقم والأجهزة انتشرت على الفور وفقاً لخطة العمل المسبقة للتعامل الفوري، للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية.

يأتي ذلك مع بداية موجة الأمطار المتوسطة التي تشهدها بعض مراكز المحافظة ونتيجة للتوقعات المسبقة لتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من الأمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 70% وقد تغزر على بعض المناطق.

كما وجهت نائب المحافظ باستمرار رفع درجة الاستعداد التام والمتابعة الدورية للطرق الرئيسية، ورفع التجمعات أولاً بأول لانتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.

كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة الأزمات بالمحافظة باتخاذ اللازم ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار من خلال الالتزام بانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي كافة البلاغات.

كما يتم المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، ومراجعة كافة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

فيما تطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي.

وتستمر الحملات لمراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.

كما يتم مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على أرواح المواطنين.