انتشار أمني مكثف لتأمين احتفالات رأس السنة.. والداخلية: «التزموا بتعليمات الشرطة» (فيديو)

انتشرت أجهزة الأمن بشكل مكثف في كافة المحاور والميادين ودور العبادة ، لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وفعلت الخطة الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية من خلال الانتشار الأمني المُكثف، بكافة المحاور والميادين وبمحيط المنشآت الهامة ودور العبادة، واستخدام التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات.

يأتي ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى اتخاذ كافة الإجراءات، والتدابير الأمنية اللازمة استعدادًا لاستقبال احتفالات المواطنين بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

وشملت الخطط الأمنية تعيين الإرتكازات والنقاط الأمنية وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.

فضلاً عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة فى عمليات الفحص والتأمين، كما تم الإستعانة بعناصر شرطية من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتمشيط مُحيط المنشآت، بالإضافة إلى التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتأكيد على أهمية مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.

وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات.

وأهابت الداخلية بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة، لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان بما يحقق أمن المواطنين.

ونشرت وزارة الداخلية فيديو عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” يوضح مظاهر استعدادات الشرطة لتأمين احتفالات رأس السنة: