انتشار أمني لتأمين محيط معرض القاهرة الدولي للكتاب

كثفت أجهزة الأمن في القاهرة انتشارها في محيط مركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس، لتأمين فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في أول أيام استقبال الجماهير، بعد افتتاح رئيس الوزراء، والمقرر استمراره حتى 7 فبراير الجاري

وتمركز الأمن في محيط أسوار المعرض وأبوابه، مع تشديد الإجراءات وتخصيص دوريات متحركة لتأمينه، تحسبًا لأي حالة طارئة.

وتواجدت دوريات شرطية لتأمين محيط المعرض من الخارج، مع توافر عناصر من الشرطة النسائية لتسهيل دخول السيدات، وفقًا لقواعد الأمن المتبعة، مع تمشيط خبراء المفرقعات لمداخل ومخارج المعرض ومراجعة قوات الإطفاء لوسائل السلامة.

وانطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 53، يوم 26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار “هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل”، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

والدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم 5 قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا.