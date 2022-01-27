لايف

انتشار أمني لتأمين محيط معرض القاهرة الدولي للكتاب

تمركزات ودوريات أمنية.
أماني عوض 3:14 م, الخميس, 27 يناير 22 3:14 م, الخميس, 27 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

كثفت أجهزة الأمن في القاهرة انتشارها في محيط مركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس، لتأمين فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في أول أيام استقبال الجماهير، بعد افتتاح رئيس الوزراء، والمقرر استمراره حتى 7 فبراير الجاري

وتمركز الأمن في محيط أسوار المعرض وأبوابه، مع تشديد الإجراءات وتخصيص دوريات متحركة لتأمينه، تحسبًا لأي حالة طارئة.

اقرأ أيضا  ضبط 88 قضية استغلال أطفال في التسول خلال 5 أيام

وتواجدت دوريات شرطية لتأمين محيط المعرض من الخارج، مع توافر عناصر من الشرطة النسائية لتسهيل دخول السيدات، وفقًا لقواعد الأمن المتبعة، مع تمشيط خبراء المفرقعات لمداخل ومخارج المعرض ومراجعة قوات الإطفاء لوسائل السلامة.

وانطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 53، يوم 26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار “هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل”، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

اقرأ أيضا  محافظة الإسكندرية تُطلق 7 تحذيرات تجنباً لطقس الأربعاء السيئ

والدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم 5 قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

تشييع جثمان الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق

المال - خاص 3:25 م, الخميس, 27 يناير 22

وزير التنمية المحلية يشيد بحصول محافظة بورسعيد على شهادة الأيزو 9001

أماني العزازي 1:52 م, الخميس, 27 يناير 22

تحذيرات طبية من مرض «إم ـ إس» وأبرز الأعراض وسبل الوقاية

شرين طه 11:43 ص, الخميس, 27 يناير 22

تعاون بين «التعليم العالي» و«الصحة» لتدريب أطباء الزمالة في المستشفيات الجامعية

جهاد سالم 10:48 ص, الخميس, 27 يناير 22

بروتوكول تعاون بين «المستشفيات الجامعية» ومؤسسة «حياة كريمة»

جهاد سالم 10:43 ص, الخميس, 27 يناير 22

الصحة: تسجيل 1910 إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 وفاة

المال - خاص 12:56 ص, الخميس, 27 يناير 22