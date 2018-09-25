انتر سولار تفوز بتركيب سخانات شمسية لمبني أبوالفدا بالزمالك

عمر سالمفازت شركة إنتر سولار إيجيبت للطاقة الشمسية، بالمناقصة الخاصة بمبنى أبو الفدا الإداري بالزمالك؛ للحد من استهلاك الكهرباء عن طريق تركيب سخانات شمسية للمبنى بالكامل (تغذية مياه دافئة للمبنى بالكامل).قال المهندس أشرف أبو العيش، رئيس شركة إنتر سولار، لـ"المـال"، إن الشركة قامت بتركيب

عمر سالم





فازت شركة إنتر سولار إيجيبت للطاقة الشمسية، بالمناقصة الخاصة بمبنى أبو الفدا الإداري بالزمالك؛ للحد من استهلاك الكهرباء عن طريق تركيب سخانات شمسية للمبنى بالكامل (تغذية مياه دافئة للمبنى بالكامل).

قال المهندس أشرف أبو العيش، رئيس شركة إنتر سولار، لـ”المـال”، إن الشركة قامت بتركيب السخانات الشمسية على مرحلتين، كل مرحلة بسعة 3000 لتر في اليوم.

جدير بالذكر أنه تم التركيب بالمبنى الإداري بعد الانتهاء من تركيب السخانات الشمسية ماركة سوليمبك بأحد الفنادق المملوكة لشركة مصر للاستثمار (المالكة لمبنى أبو الفدا الإداري).

وأوضح أن تركيب تلك السخانات يأتي حرصًا من شركة مصر للاستثمار على نشر ثقافة الطاقة الشمسية ودورها الإيجابي والبنّاء في الاستفادة من مصادر الطاقة الشمسية وتطبيق رؤية الحكومة من الاستغلال الكامل لجميع الموارد الشمسية.

وأضاف أبو العيش أن شركته قامت بتركيب 120 سخانًا شمسيًّا بقدرة 40 مترًا مكعبًا لأحد الفنادق السياحية المملوكة لشركة أوربيت للمقاولات في مدينة سهل حشيش بالغردقة؛ من أجل استخدام المياه في جميع مباني الفندق بالطاقه الشمسية ونشر فكرة السياحة الخضراء طبقًا لرؤية وزارة السياحة.