انترناشونال جروب: 3 ملفات عاجلة تنتظر وزيرة السياحة

دعاء محمودأكد رشاد سمير، رئيس شركة سيليكت انترناشونال جروب،أن التغييرات الوزارية التي شهدتها الحكومة مؤخراً جاءت في وقتها تماماوأضاف ً أنها تعكس حرص الحكومة على استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى الاهتمام الكبير بإحداث تغيرات جذرية في مجال السياحة باعتباره أحد أهم المجالات التي تس

دعاء محمود

أكد رشاد سمير، رئيس شركة سيليكت انترناشونال جروب،أن التغييرات الوزارية التي شهدتها الحكومة مؤخراً جاءت في وقتها تماما

وأضاف ً أنها تعكس حرص الحكومة على استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى الاهتمام الكبير بإحداث تغيرات جذرية في مجال السياحة باعتباره أحد أهم المجالات التي تساهم في ادخال العملة الأجنبية لمصر.



وأعرب عن تفاؤله بالفترة القادمة وأن 2018 سيكون عام التعافي للاقتصاد الوطني مطالباً بمواصلة العمل الدءوب بكافة القطاعات، وذلك لإزالة مُعوقات الاستثمار في إطار القانون الجديد، بالإضافة إلى تهيئة المناخ المناسب للاستثمار الجاد

وأكد أن الاقتصاد لديه القدرة علي التعافي والوصول لمرحلة الاستقرار بشكل كبير، خاصة وأن الحكومة تبذل الكثير من الجهود لتحقيق ذلك، من خلال اتخاذ القرارات التنموية.

وأضاف أن عودة رحلات الطيران الشارتر بين مصر وروسيا سيساهم بشكل كبير في تقليل تكاليف السياحة، مما يشجع السائحين على زيارة مصر.

وطالب سمير بضرورة التعاون بين وزارة السياحة والوزارات الأخرى مثل الثقافة والاثار والشباب والرياضة لتعظيم الاستفادة من عناصر القوة الناعمة التي تتمتع بها مصر من خلال الأنشطة الثقافية والتاريخية والرياضية.

وأوضح أن الأحداث الرياضية مثل صعود المنتخب المصري لكأس العالم، والثقافية مثل مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي لها مردود كبير على تحسين الصورة الذهنية لمصر في الخارج مما ينعكس ايجابيا على العديد من القطاعات مثل السياحة والتجارة والطيران.





وأشاد سمير بتعيين الدكتورة رانيا المشاط لحقيبة السياحة مؤكداً أن القرار جاء في توقيت مهم ويتوافق مع الاحتياجات الحالية لتوفير التمويل والتسهيلات الائتمانية لتنشيط العملية السياحية، معبرا عن ثقته في قدرة الوزيرة على إحداث تغيرات ملموسة في قطاع السياحة تزامناً مع عودة السياحة الروسية مطلع فبراير المقبل بعد ان توقفت لأكثر من عامين.



ودعا سمير إلى ضرورة التنسيق التام مع منظمي الرحلات بالخارج، والتواصل معهم خلال الفترة القادمة عبر البورصات السياحية العالمية لتسويق المقاصد السياحية المصرية والعمل على الانفتاح على كل دول العالم لتنويع مصادر جلب السياحة لمصر، مع الإسراع في اتخاذ إجراءات توفير طيران الشارتر إنشاء شركة متخصصة برؤوس أموال وطنية تمكنا من الوصول إلى أي بلد نستهدفها.