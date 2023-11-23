انتربراند: 91.4 مليار دولار قيمة العلامة التجارية لسامسونج في 2023

أعلنت سامسونج للإلكترونيات عن تصنيف علامتها التجاريّة ضمن “أفضل 5 علامات تجاريّة عالميّة” للعام الرابع على التوالي، وقد وصلت قيمة العلامة التجاريّة لسامسونج هذا العام إلى 91.4 مليار دولار ، محقّقة نمواً بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي. وذلك وفقاً لشركة الاستشارات العالميّة “إنتربراند” في قائمتها لأفضل العلامات العالمية سنوياً.

وشهدت قيمة العلامة التجارية لشركة سامسونج ارتفاعاً في جميع مجالات الأعمال خلال عام 2023، على الرغم من التحديات التي تواجهها صناعة تكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمي.

يرجع التقييم الإيجابي الذي حظيت به سامسونج لعدة عوامل أبرزها التحسين المستمر لتجربة العملاء بناءً على استراتيجية One Samsung، وزيادة مستوى الاتصال وتحسين تجارب الألعاب من خلال مجموعة منتجات الشركة ونظام .SmartThings

كما تُظهر الشركة مكانة في التقنيات المستقبلية، مثل الجيل السادس، والذكاء الاصطناعي (AI) ، والسيارات، والواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) كما تساهم الجهود المتواصلة للشركة في تعزيز الريادة في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية من خلال الأنشطة الصديقة للبيئة عبر جميع خطوط ومراحل الإنتاج.

وقال واي إتش لي، رئيس مكتب التسويق العالمي في شركة سامسونج للإلكترونيات: “يرجع النمو المستمر والمتزايد في قيمة العلامة التجارية لشركة سامسونج إلى الدعم القوي من قبل عملائنا في مختلف أنحاء العالم، وذلك على الرغم من التحديات التي تواجه بيئة الأعمال بشكل عام، سنسعى دائمًا إلى أن نكون علامة تجارية مرغوبة من قبل عملائنا من خلال الريادة في الابتكار التكنولوجي، وتمكين التجارب الهادفة ومواصلة جهود الاستدامة.