انتخاب مصر للطيران لرئاسة اللجنة التنفيذية للأفرا برواندا

دعاء محمود أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن انتخابها لرئاسة اللجنة التنفيذية لاتحاد شركات الطيران الأفريقية (الأفرا) وذلك حتى الجمعية العمومية رقم ٥١ لعام ٢٠١٩. جاء هذا خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية رقم ١٧٤ والجمعية العمومية رقم ٤٩ للاتحاد.حيث شاركت مصر للطيران بوفد يترأسه صفوت م

دعاء محمود

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن انتخابها لرئاسة اللجنة التنفيذية لاتحاد شركات الطيران الأفريقية (الأفرا) وذلك حتى الجمعية العمومية رقم ٥١ لعام ٢٠١٩.

جاء هذا خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية رقم ١٧٤ والجمعية العمومية رقم ٤٩ للاتحاد.حيث شاركت مصر للطيران بوفد يترأسه صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، في الاجتماعات التي تعقد حاليا فى مدينة كيجالى برواندا في الفترة من ١٢ وحتى ١٤ نوڤمبر الحالي.

وفي هذا الصدد صرح مسلم أن حصول مصرللطيران على هذا المقعد يعد تتويجا لجهودها في الاتحاد لتحقيق الأهداف المرجوة للأعضاء والعمل على تعميق العلاقات بينها بما يخدم مجال صناعة النقل الجوي في القارة الأفريقية.

وقد رحبت اللجنة بالسكرتير العام الجديد للافرا Abderahman Berthe الذى سيقوم باستلام عمله رسميا اعتبارا من ١ يناير ٢٠١٨.

كما ناقشت اللجنة أيضا عدة مشاريع مشتركة بين الدول الأعضاء مثل الشراء المشترك للوقود، الخدمات الارضية، الاتفاقيات التجارية والتدريب، بالإضافة إلى اعتماد موازنة عام ٢٠١٨ وميزانية عام ٢٠١٧.

ومن المقرر أن تستضيف شركة الخطوط المغربية أعمال الجمعية العمومية رقم ٥٠ للافرا التى ستنعقد فى الفترة ٢٥-٢٧ نوفمبر لعام ٢٠١٨ بمدينة الرباط.