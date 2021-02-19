سيـــاســة

انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية «IFAD»

قام الصندوق بتمويل مشروعات تنمية ريفية في مصر بقيمة بلغت 1.12 مليار دولار، واستفادت حتى تاريخه من هذه المشروعات ما يقرب من 1.5 مليون أسرة مصرية ريفية
سمر السيد 11:33 م, الجمعة, 19 فبراير 21 11:33 م, الجمعة, 19 فبراير 21

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أكد السفير هشام بدر، سفير مصر في روما، أن مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، أقر أمس 18 فبراير 2021، انتخاب العضوية الجديدة للمجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، حيث احتفظت مصر بمقعدها لفترة جديدة 2021 – 20٢4.

وشدد السفير بدر على الأهمية التي توليها مصر لصندوق الإيفاد وللمشروعات التي ينفدها في مصر اتساقاً مع إستراتيجية الدولة الوطنية لتعزيز قطاع الزراعة.

مشيراً إلى دعم مصر للدور الرائد الذي يلعبه الصندوق كأحد أهم الجهات الأممية التنموية التي تساهم في دفع جهود مختلف الحكومات في مجال التنمية الريفية والزراعية، فضلاً عن تبنيه منهج دعم صغار المزارعين في الدول الأكثر فقراً خاصة في القارة الأفريقية.

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هذا، وقد ترأس السيد القصير وزير الزراعـة واستصلاح الأراضي، وفد مصر خلال الاجتماع السنوي الدوري الـ 44 لمجلس محافظي الصندوق، والذي شارك فيه كل من السفير بدر، والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، والدكتور رمزي استينو المستشار الزراعي لمصر بروما، والدكتور سعد موسى المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

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وقد حرصت السفارة المصرية في روما على بذل الجهود الدبلوماسية اللازمة في روما لتأمين استمرار عضوية مصر في المجلس التنفيذي في ظل كونها أكبر مساهم في موارد الصندوق في أفريقيا.

جدير بالذكر أن صندوق (الإيفاد) يسهم في تمويل عدد كبير من المشروعات، ومنها مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين في الريف المصري (برايم)، الذي تم اختياره من جانب إدارة الصندوق كإحدى قصص النجاح لمشروعات الصندوق في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا، فضلًا عن تمويل مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل المعيشة (سيل)، ومشروع تعزيز الموائمة في المناطق الصحراوية (برايد).

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كما تجدر الإشارة إلى أن الصندوق قام بتمويل مشروعات تنمية ريفية في مصر بقيمة إجمالية بلغت 1.12 مليار دولار، واستفادت حتى تاريخه من هذه المشروعات ما يقرب من 1.5 مليون أسرة مصرية ريفية.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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