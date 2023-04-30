انتخاب مصر عضوا بمجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بأعلى الأصوات

شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في الاجتماع السابع والأربعين لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي التابعة لجامعة الدول العربية الذي انعقد في مدينة الرباط تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المغرب كما شارك القصير في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الصناديق والمؤسسات المالية العربية.

حيث ناقش الاجتماع التقرير السنوي للهيئة لعام 2022 والحسابات الختامية والخطط المستقبلية للمشروعات الزراعية والتي سيتم إنشاؤها في الدول الأعضاء خلال الفترة المقبلة، كما تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد للهيئة.



وجدير بالذكر أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي هي مؤسسة مالية عربية مستقلة

تأسست في نوفمبر عام 1976 ويساهم في رأس مال الهيئة 21 بلدا عربيا وتهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعظيم الاستثمار الزراعي وتعزيز مفاهيم الابتكار الزراعي و حوكمة بيئة العمل ويبلغ إجمالي عدد المشروعات التي تساهم فيها الهيئة إلي 56 شركة ومشروعا بنهاية 2022 وهناك نحو 20 مشروعا قيد التأسيس والتنفيذ.



وتتركز أنشطة الهيئة في دعم وتمويل مشروعات الاستثمار الزراعي والبرامج الإنمائية والتطبيقية والإقراض الزراعي الصغير والتخطيط الإستراتيجي والتطوير المؤسسي والعلاقات الدولية وكذا الأنشطة الإدارية وغيرها من الأنشطة التي تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية الزراعية في المنطقة العربية خاصة الدول الأعضاء، كما يذكر أن مصر من بين الدول الكبري المساهمة في الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.



وقد تم انتخاب مرشح مصر د. سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية لعضوية مجلس الإدارة الجديد حيث حصل على أعلي نسبة أصوات.

وقد وجه القصير الشكر إلى وزير الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية بالدول العربية أعضاء الهيئة لحشد الدعم لمرشح مصر.